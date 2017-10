Tiến Duy: 'Được thầy Miura cho đá chính tôi... giật hết cả mình'

(TNO) Trước Iraq, trận đánh hào hùng mà tiếc nuối bậc nhất trong triều đại của mình, HLV Toshiya Miura bất ngờ tung vào sân từ đầu trung vệ Nguyễn Tiến Duy, ‘tay mới’ chỉ vừa được triệu gấp để thay Thanh Hào vừa báo đau xin rút khỏi tuyển Việt Nam.

Tiến Duy (13) là "phát hiện" mới nhất của HLV Miura - Ảnh: Bạch Dương Tiến Duy (13) là "phát hiện" mới nhất của HLV Miura - Ảnh: Bạch Dương

Biết được đá chính mà… giật hết cả mình

“Lúc họp đấu pháp trước trận gặp Iraq, đột nhiên HLV Toshiya Miura chỉ vào tôi và bảo: “Cậu này tập luyện tốt trong đợt tập trung này, xứng đáng đá chính ở trận đấu tới”.

Khi đó đầu óc tôi trống rỗng, còn không kịp cả vui sướng hay cảm xúc gì. Nhớ lại nếu có, thì là giật mình. Đúng rồi, tôi nghe mà giật hết cả mình!”, Tiến Duy vẫn chưa hết… giật mình khi nhớ lại thời khắc lịch sử đó.

Đó sẽ là giây phút mà suốt sự nghiệp và có lẽ là cả đời này Tiến Duy sẽ không bao giờ quên được, vì nó đã mở ra bước ngoặt mới, nơi anh tìm lại ánh sáng sau 2 năm trời chìm khuất bởi chấn thương lưng quái ác và hành trình chật vật tìm chỗ đứng tại CLB.

Tiến Duy đã chia sẻ rất thật, bởi thực tế, sẽ là dối lòng nếu anh phát biểu rằng bản thân tự tin sẽ cạnh tranh sòng phẳng cho một vị trí ở đội tuyển thời điểm tên anh được xướng lên để thay cho Thanh Hào.

Khi đó, trong tay của HLV Toshiya Miura không phải quá dư giả, nhưng là những cái tên có tính cạnh tranh hơn hẳn cho vị trí trung vệ như Đinh Tiến Thành, Tiến Dũng, Huy Cường hay sau đó là cầu thủ đa năng Đặng Văn Robert.

[VIDEO]: TRẬN VIỆT NAM 1-1 IRAQ

Bản thân Tiến Duy sau trận gặp Iraq cũng thừa nhận rằng sau sự bất ngờ khi được triệu tập, anh lên tuyển với tâm lý rất thoải mái bởi cho rằng mình… chỉ sắp cho đủ tụ. Để rồi giật cả mình khi được HLV Miura trao niềm tin và sau đó như lịch sử tại Mỹ Đình đã ghi nhận, Duy đã lạnh lùng thành thục bắt chết mọi ý đồ ăn bàn của Iraq như thể đội tuyển là cái gì đó thân thuộc lắm vậy.

Anh hồi tưởng lại: “Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ, với cả tôi xác định tư tưởng được đá V-League là may rồi. Lên tuyển là rất may vì tôi cứ nghĩ là sẽ gọi Mạnh Hùng hoặc Chí Công. Tôi lên trụ lại là may rồi, không nghĩ được HLV Miura tin tưởng giao đá chính.

Khi đó tôi không suy nghĩ được gì lại đâm ra thoải mái, xác định ai đá cũng được. Nếu tôi được sắp đá là cơ hội thể hiện tốt, rèn luyện trước đối thủ mạnh. Tôi tâm niệm đá thì đá, cố gắng thể hiện sức trẻ. Cả đội anh em cũng động viên nhau đá.

Rất may tôi đã đá trong ngày tất cả các vị trí xung quanh đều đá tốt. Cũng may là hôm qua Iraq đã đá khác so với trận gặp Thái Lan. Tính ra họ lại đá kiểu… V-League là rót bóng bổng lên trên nên mình cũng quen, đá được”.

Phất nhanh nhờ… lấy vợ

Tiến Duy (13) trong một pha cản phá tình huống tấn công của Iraq - Ảnh: Bạch Dương Tiến Duy (13) trong một pha cản phá tình huống tấn công của Iraq - Ảnh: Bạch Dương

Trò chuyện cùng người viết, Tiến Duy nói đùa: “Bạn bè tôi cứ hay bảo lấy vợ xong là phất!”. Số là, chàng trung vệ sinh năm 1991 này chỉ vừa lên chức ông xã được 3 tháng. Nhưng đó là 3 tháng tuyệt diệu nhất khi anh có liền chuỗi 8 trận đá chính cho đội bóng quê nhà Than Quảng Ninh, một phát lên tuyển, rồi đá chính ở trận cầu lịch sử trước Iraq.

Sở dĩ phải đếm từng trận như thế bởi cầu thủ trẻ từng là sự lựa chọn số 1 ở vị trí trung vệ qua các thời HLV đội tuyển U.17 như HLV Phan Thanh Hùng, U.19 quốc gia của Hoàng Bửu, Triệu Quang Hà hay sau đó là U.22 dưới thời HLV Mai Đức Chung và Lư Đình Tuấn đã chìm khuất trong bóng tối suốt 2 năm trời.

Là một trong những sản phẩm tiêu biểu của lò đào tạo Than Quảng Ninh, Tiến Duy nổi lên rất sớm so với đám bạn cùng lứa và thường xuyên chấp tuổi các đồng đội ở cấp độ quốc gia: Lên U.17 khi mới 15 tuổi và chiếm suất đá chính ở U.19 Việt Nam khi mới 17 tuổi, giành HCĐ giải U.19 Đông Nam Á và là đại diện duy nhất cho khu vực Đông Nam Á dự giải vô địch châu Á (2010), sau đó vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên.

Thời đó, trung vệ cao 1,78m này được kỳ vọng sẽ sớm là "hạt mầm" tương lai của đội tuyển, bên cạnh các bạn đồng trang lứa như Hải Huy, Văn Quyết, Hoàng Thịnh, Minh Tùng hay thủ môn Anh Đức (mùa này đánh bật Dương Hồng Sơn để trở thành “số 1” của Hà Nội T&T).

Từ sau đêm Mỹ Đình ngày 8.10, khán giả cả nước đã nhớ lại tên Tiến Duy (13) - Ảnh: Bạch Dương Từ sau đêm Mỹ Đình ngày 8.10, khán giả cả nước đã nhớ lại tên Tiến Duy (13) - Ảnh: Bạch Dương

Quá trình phát triển của Tiến Duy diễn ra rất thuận lợi cho đến hết mùa 2013, mùa bóng anh chỉ nghỉ duy nhất 1 trận trong hành trình đưa Than Quảng Ninh thực hiện cuộc chinh phục lịch sử: Lên hạng V-League.

Đùng một phát, khi đang chuẩn bị dự giải U.21 Báo Thanh Niên, cái lưng của Tiến Duy đột nhiên giở chứng. Đó là bài học đắt giá bởi với cái tuổi còn “trẻ trâu” ấy Duy vẫn còn quá ham đá, chưa biết lắng nghe cơ thể dẫn đến quá tải.

Duy đã phải nghỉ suốt 3 tháng trời để điều trị và sau đó trở lại và chấp nhận một suất dự bị khi trước mặt là các đàn anh Bật Hiếu, Huy Cường được mời về sau khi Than Quảng Ninh lên chơi tại V-League.

Đó là quá trình lần đầu tiên cầu thủ vốn thăng tiến rất nhanh như Tiến Duy phải tập sống… chậm. Mùa 2014 là hơn chục trận ở Cúp Quốc gia hoặc vài trận không quan trọng tại V-League. Đến mùa này là chuỗi ngày "lên đời" với 8 trận liên tiếp cuối giải dưới thời HLV Như Thuần.

“Khi trẻ tôi đá nhiều, nhưng nhiều suy nghĩ vẫn là chủ quan vì thiếu kinh nghiệm. Nhưng suốt 2 năm qua tại Than Quảng Ninh đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều nhờ học tập được các anh, được các anh bảo ban nhiều nên tốt lên.

Suốt từ hôm qua đến giờ tôi cứ cảm giác lâng lâng cứ như là mình đang không sống thật. Nhưng giờ bình tĩnh lại, tôi biết mình chỉ may mắn đá được một trận thôi. Trước mắt là còn cả một chặng đường dài phải cố gắng anh ạ. Nhất là ở CLB, phải tạo được niềm tin nơi CLB rồi mới mơ xa xôi được", Tiến Duy chậm rãi.

Tiểu Bảo