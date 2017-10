Tiền vệ Lê Hồng Minh: “Huy Hoàng mải vui nên quá chén”

Tiền vệ CLB Hà Nội T&T hôm qua khẳng định, Huy Hoàng trong tình trạng “say rượu, không biết gì” và nôn ngay tại trụ sở công an khi gây ra vụ va quệt tại TP.Thanh Hóa chiều 7.9.

Theo thượng tá Trịnh Đăng Vinh, Phó trưởng công an TP.Thanh Hóa, Lê Hồng Minh là người đến làm bảo lãnh cho Huy Hoàng về nhà sau khi vụ việc trên xảy ra.

Trả lời Thanh Niên hôm qua 12.9, tiền vệ Lê Hồng Minh, cựu tuyển thủ QG, cựu cầu thủ Thanh Hóa và hiện đá cho Hà Nội T&T xác nhận việc này. Minh cho biết: “Chiều 7.9, tôi đang ở nhà thì được anh Văn Sỹ Sơn của CLB SLNA gọi điện thông báo về vụ tai nạn của Huy Hoàng. Khi tôi đến nơi thì Huy Hoàng và cả ô tô đều đã được đưa về trụ sở công an.

Trước đấy tôi biết Huy Hoàng có đi cùng một số người bạn và nhậu với nhau. Lúc tôi có mặt, Huy Hoàng vẫn chưa tỉnh rượu nên công an không thể đo được nồng độ cồn. Sau khi được chuyển sang phòng bên để nghỉ, Huy Hoàng vẫn tiếp tục nôn. Tôi đã làm giấy bảo lãnh cho Huy Hoàng rồi quay xuống thăm hỏi tình hình của người bị nạn. Công an đã cho Huy Hoàng về sau khi chúng tôi làm xong các thủ tục cần thiết”.

Cũng theo tiền vệ Lê Hồng Minh, sáng 8.9, sau khi tỉnh táo Huy Hoàng đã cùng người của CLB SLNA lên làm việc với cơ quan Công an Thanh Hóa. Công an đã lấy lời khai của Huy Hoàng sau đó cho về nhà. “Tôi có việc bận nên sau đó không đi cùng Huy Hoàng nữa. Công an cũng không yêu cầu tôi có giải trình gì thêm”, Hồng Minh nói. Khi được đề nghị cho ý kiến về những hình ảnh trong video clip của Huy Hoàng, Hồng Minh tái khẳng định Huy Hoàng trong tình trạng “say, không biết gì” khi được đưa về trụ sở công an. “Chuyện sinh hoạt hằng ngày, tư cách của Huy Hoàng như thế nào, hay ý kiến mọi người ra sao tôi xin không bình luận. Tuy nhiên hồi được triệu tập lên ĐTVN cùng với Huy Hoàng, tôi thấy cậu ấy là cầu thủ trẻ nhưng rất có ý chí. Sinh hoạt hằng ngày không có điều tiếng gì. Theo tôi biết thì Huy Hoàng khả năng uống rượu kém, cũng không hay uống rượu. Có thể hôm ấy Huy Hoàng ham vui nên mới quá chén” - Hồng Minh cho biết.

Cho đến hôm qua, Công an TP.Thanh Hóa vẫn đang trong quá trình điều tra, xác minh lại các lời khai của Huy Hoàng khi gây ra vụ tai nạn.

Xuyên Vân