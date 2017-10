Tiền vệ tài hoa Minh Phương giải nghệ ở tuổi 35

(TNO) Chia sẻ cùng Thanh Niên Online, tiền vệ đội trưởng Minh Phương của SHB.Đà Nẵng cho biết anh sẽ giải nghệ sau trận đấu với FLC Thanh Hóa vào lúc 17 giờ ngày 20.9 này, kết thúc 17 năm theo nghiệp quần đùi áo số.

"Từ năm ngoái, tôi đã nghĩ đến việc phải dừng lại. Hôm rồi, trong lúc bị kẹt lại ở Vinh do bão số 3, đội bóng có tổ chức một bữa tiệc chia tay nhỏ. Những lời cần nói đã nói, nhưng gửi gắm, chia sẻ… anh em đều đã trao tôi trọn vẹn cả rồi. Tôi rất hạnh phúc.

Tình yêu với trái bóng trong tôi luôn cháy bỏng, nhưng đã đến lúc mình dừng lại để nhường chỗ cho các em trẻ, cho tương lai. Còn tôi sẽ chuyển sang yêu trái bóng theo một cách khác mà nhờ số phận ưu ái tôi đã được trang bị hành trang rất tốt”, tiền vệ 35 tuổi cho biết.

Vào cuối tuần này, tại sân Chi Lăng nơi Minh Phương đã gắn bó suốt 5 năm qua, cầu thủ được trang Football Asia Channel vinh danh như một trong 5 lão tướng tiêu biểu còn thi đấu của Đông Nam Á, sẽ lần cuối cùng bước ra sân trong tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp.

Kết thúc trận đấu FLC Thanh Hóa, tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam sẽ chính thức chia xa sân cỏ. Anh sẽ trở lại, nhưng với một tư cách khác là một HLV, một người thầy...

Cựu cầu thủ của CLB Đồng Tâm Long An bồi hồi: “Tôi có may mắn được số phận ưu ái. Thi rớt đại học, tôi được Cảng Sài Gòn nhận vào, được chú Tam Lang và rất nhiều đàn anh tận tình chỉ bảo và trao cơ hội. Tôi đã có những năm tháng không quên được ở Long An, nơi tôi gắn bó lâu nhất. Rồi kế đó là Đà Nẵng đón tôi về với 5 năm giàu kỷ niệm.

Tôi cũng tự hào là người mang trong mình nhiều cái đầu tiên như cầu thủ chuyển nhượng đầu tiên, có mặt trong danh hiệu vô địch Đông Nam Á đầu tiên, là một trong số ít người có mặt và là nhân chứng cho bóng đá Việt Nam thời trước khi V-League ra đời và kéo dài đến tận lúc này…

Cuộc đời cầu thủ của tôi lắm thăng trầm, vui cũng lắm mà buồn cũng lắm. Nói thật càng đến gần ngày chia tay sân cỏ, tôi càng cảm thấy khó chịu trong lòng vì còn thèm lắm. Nhưng nhìn lại 17 năm đã qua, tôi cảm thấy mình đã mãn nguyện rồi vì đã được rất nhiều, hơn là những tiếc nuối. Đã đến lúc tôi nên rút lui khi hình ảnh mình vẫn còn đẹp trong mắt mọi người".

Vài nét về Minh Phương Ngày sinh: 5.7.1980, tại Bình Long, Bình Phước Sự nghiệp cầu thủ: + Tập năng khiếu từ 1987, sau khi thi rớt đại học + Cảng Sài Gòn: 1998 - 2003 (VĐQG 2002) + ĐTLA: 2003 - 2010 (VĐQG 2005, 2006) + SHB.Đà Nẵng: 2010 đến nay (VĐQG 2012) Cấp đội tuyển: + Lên tuyển Việt Nam từ năm 2002. Đeo băng đội trưởng tuyển quốc gia năm 25 tuổi và chia tay đội tuyển năm 2010. Ghi 13 bàn trong 72 trận khoác áo tuyển Việt Nam. + Vô địch AFF Cup 2008, Quả bóng Vàng Việt Nam 2010…

