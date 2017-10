Tìm một trận hòa

Do chuẩn bị sẵn từ trước, toàn đội làm quen với cái nóng oi bức ở đây khá nhanh. BHL SHB Đà Nẵng quyết định chọn lối chơi phòng ngự phản công trước đội chủ nhà. Do Merlo vắng mặt, Hernandez sẽ là tiền đạo chơi cao nhất ở phía trên. Ở tuyến giữa, do Rogerio không thể có mặt, còn Phước Vĩnh, Nguyên Sa, Hoàng Quãng đều bị đau nhẹ, nên SHB Đà Nẵng sẽ chơi với 5 tiền vệ ở giữa sân và có xu hướng lùi về bọc lót cho hàng thủ. HLV Huỳnh Đức tự tin tuyên bố: “Đối thủ rõ ràng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng SHB Đà Nẵng sẽ không buông xuôi và cố gắng kiếm một trận hòa. Nếu để thua cũng tránh vỡ trận và bị thua đậm. Việc ghi bàn thắng ở sân khách cũng là lợi thế để chúng tôi gặp lại họ 1 tuần sau”.

Al Riffa trong 5 năm trở lại đây không còn mạnh so với các đối thủ như Al Muharraq, Al Ahli. Tuyến giữa chính là điểm mạnh của đội chủ nhà khi họ có không ít tuyển thủ QG như tiền vệ Al Anezi, Hamed Farhari hay “máy quét” Al Marzooqi. Trong khi ở hàng công, HLV trưởng Jaredo có những chân sút lợi hại như Maki, Jovancic, Ismaiel luôn thay nhau tỏa sáng khi đội nhà cần. Đội chủ nhà chỉ thiếu vắng tiền vệ Mohamed Saad do nhận thẻ đỏ ở trận play-off với South China (Hồng Kông).

Yến Ca