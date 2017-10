Tin vắn U.21

Giới thiệu danh sách 30 cầu thủ cho đội tuyển chọn U.21 VN. Hôm qua, bộ phận chuyên môn của BTC giải đã tập hợp từ các HLV, chuyên gia bóng đá các phiếu bình chọn và giới thiệu danh sách sơ bộ các cầu thủ chơi nổi bật tại vòng chung kết U.21. Theo đó, đã có 30 cầu thủ được giới thiệu để trao lại cho Ban huấn luyện đội tuyển chọn U.21 Báo Thanh Niên VN theo dõi, tuyển chọn lần cuối trước khi công bố chính thức sau trận chung kết U.21. Ban huấn luyện đội U.21 cũng đã sơ bộ định hình và sẽ chính thức ra mắt sau 2 trận bán kết. Trong số 30 cầu thủ được giới thiệu, Sông Lam Nghệ An đông nhất với 9 cầu thủ, kế đến Ninh Thuận (7), Than Quảng Ninh (6), SHB Đà Nẵng (3), Khatoco Khánh Hòa (2), Đồng Tâm Long An, Nam Định, Đồng Tháp mỗi đội 1 cầu thủ. (Q.T)

3 ca sĩ biểu diễn trước trận chung kết. Trước trận chung kết vào lúc 16 giờ ngày 5.10, BTC sẽ tổ chức trận đấu giao hữu giữa cựu danh thủ Ninh Thuận gặp đội liên quân phóng viên, giám sát trọng tài, HLV đang làm nhiệm vụ tại VCK U.21 (lúc 14 giờ, chỉ đá 30 phút mỗi hiệp). Sau đó là phần trình diễn văn nghệ với 3 ca sĩ từ TP.HCM là Nguyên Vũ, Mai Khôi và Phương Vy. (T.K)

>> Bên lề giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2012

>> Tưng bừng trận đấu đầu tiên giải U.21 báo Thanh Niên

>> Lịch thi đấu VCK giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2012

>> Khởi tranh vòng loại bảng C giải U.21 Báo Thanh Niên 2012

>> Khởi tranh vòng loại bảng B giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2012

>> Giải U.21 Báo Thanh Niên vào hệ thống bầu chọn giải thưởng fair play