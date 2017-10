Tính sổ V-League 2013

Sông Lam Nghệ An mất 2 tỉ đồng Đúng như dự báo của Thanh Niên, SLNA không thể đạt được mục tiêu giành huy chương (nếu thắng sẽ đoạt huy chương bạc) do gặp phải chủ nhà Đồng Nai chơi đầy quyết tâm. Dù Palza ghi bàn mở tỷ số trước ở phút thứ 3, nhưng niềm vui của SLNA ngắn chẳng tày gang khi ngay lập tức Ngọc Quốc đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Thi đấu bế tắc vì thiếu cặp tiền vệ chủ chốt ở giữa sân là Quang Tình và Văn Bình khiến SLNA không thể tìm ra thêm cơ hội nào để nâng tỷ số. Ngược lại do nôn nóng dâng cao, họ đã để cho Van Bakel ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Đồng Nai. Cuối trận trung vệ Hoàng Thịnh của SLNA lãnh thẻ đỏ rời sân. Trận thắng đẹp của Đồng Nai được người hâm mộ tán dương nhiệt liệt vì dù hết động lực nhưng vẫn đã thể hiện thái độ thi đấu rất chuyên nghiệp. Do SLNA không thắng nên SHB Đà Nẵng vượt qua Thanh Hóa 2-1 giành hạng nhì, Hoàng Anh Gia Lai cũng có huy chương đồng khi thắng chủ nhà Vissai Ninh Bình 1-0 (Evaldo ghi). Các trận còn lại: Becamex Bình Dương thắng đậm Kienlongbank Kiên Giang với tỷ số 6-0 do Anh Đức ghi 4 bàn và Huỳnh Kesley (2 bàn). Hà Nội T&T hòa Vicem Hải Phòng 3-3 (Gonzalo lập cú đúp, Ngọc Duy ghi cho T&T, Lê Văn Tân và cú đúp của Hoàng Đình Tùng gỡ cho Hải Phòng). Xếp hạng toàn giải: 1/ Hà Nội T&T: 38 điểm, 2/ SHB Đà Nẵng: 35 điểm, 3/ HAGL: 35 điểm, 4/ SLNA: 33 điểm, 5/ Thanh Hóa: 33 điểm, 6/ V.Hải Phòng: 26 điểm, 7/ Đồng Nai: 25 điểm, 8/ B.Bình Dương: 23 điểm, 9/ ĐTLA: 22 điểm, 10/ V.Ninh Bình: 18 điểm, 11/ K.Kiên Giang: 14 điểm. Q.H - L.P - Đ.Nghi - T.K