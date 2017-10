Tình yêu khán giả Hải Phòng

Chưa có giải U.21 nào mà khi bóng chưa lăn người hâm mộ lại quan tâm nhiều như U.21lần này ở Hải Phòng bởi các buổi tập của 8 đội bóng chiều qua, khán giả đến sân Lạch Tray rất đông.



Chủ nhà Vicem Hải Phòng tập luyện ráo riết vào chiều qua - Ảnh: Tùng Lê

Nhìn hơn 500 cổ động viên có mặt trên sân Lạch Tray, HLV Nguyễn Văn Tiến của đội ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An nói: “Sức hút bóng đá ở Hải Phòng khỏi phải nói vì tình yêu của khán giả ở đây cuồng nhiệt không thua gì Nghệ An. Thế nên sự quan tâm của người hâm mộ từ các buổi tập càng cho thấy U.21 sẽ nóng bỏng không thua gì V-League, nhất là khi hiệu ứng thành công từ đội tuyển U.19 VN sẽ kích thích tinh thần cho các cầu thủ trẻ tranh tài rất nhiều”. HLV Đặng Phương Nam của Viettel cho biết: “Nếu U.19 vừa rồi đá hay bao nhiêu thì các cầu thủ U.21 cũng sẽ ý thức được không lý do gì mình lại không thể hiện tốt để tìm thêm tài năng cho tuyển U.23”.

Ngồi trên khán đài, bác Lê Văn Sỹ, 67 tuổi nhà ở Q.Lê Chân, tỏ ra háo hức: “Tôi không bỏ trận nào của đội Hải Phòng nói riêng và các đội bóng đá VN thi đấu tại sân Lạch Tray từ trước đến nay nói chung. Lần này có giải U.21 Báo Thanh Niên, một sân chơi hấp dẫn của cầu thủ trẻ đến với Hải Phòng thì không có lý do gì không xem. Nhìn thể hình từng cầu thủ thấy cũng ngon đó, chỉ mong họ đá hay như U.19 VN thì xem mới sướng”. Anh Nguyễn Văn Tùng ở đường Cầu Đất nói: “Biết có giải U.21, người hâm mộ đất Cảng rất muốn được tận mắt thấy đủ các đại diện tiêu biểu của đất nước để từ đó biết được bóng đá VN mạnh gì, yếu gì ở lớp kế thừa này để hy vọng các cấp có trách nhiệm đầu tư và có sự cải thiện quyết liệt hơn trong tương lai”. Còn anh Hoàng Lê Hải, 45 tuổi, làm nghề kinh doanh cho biết: “BTC đã có một quyết định đầy ý nghĩa khi mở cửa đón sinh viên - học sinh vào khán đài C, D để cổ vũ cho U.21. Với giá vé 40.000 đồng, 60.000 đồng và 80.000 đồng cho 2 trận đấu thì không phải quá cao. Tôi nghĩ khán giả sẽ đến sân đông để xem cầu thủ U.21 tranh tài”. Được biết, vé các trận đấu sẽ bắt đầu bán vào ngày mai khi có lịch thi đấu hoàn chỉnh.

Cũng trong hôm qua, toàn bộ lực lượng giám sát trọng tài làm nhiệm vụ tại giải đã có mặt tại Hải Phòng. Dưới sự hướng dẫn của ủy viên Ban Trọng tài Bùi Như Đức, các trọng tài đã nghiêm túc tập luyện khi bước vào sân Lạch Tray. Trong hôm nay, lực lượng báo chí sẽ từ Hà Nội, Hải Phòng và phía nam ra tề tựu đông đủ chuẩn bị tuyên truyền cho giải. Cũng như truyền thống, ngày khai mạc U.21 sẽ có 3 ca sĩ là Ngọc Anh, Việt Anh và Thanh Tâm tham gia biểu diễn.

Chiều nay họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu 16 giờ hôm nay 25.9 tại Trung tâm hội nghị TP.Hải Phòng sẽ diễn ra cuộc họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK giải U.21 lần thứ 17 năm 2013 Cúp Bia Sài Gòn. Hơn 120 đại biểu đã được mời tham dự, trong đó được chờ đợi nhất chính là lễ bốc thăm chia bảng VCK. Theo dự kiến, chủ nhà Hải Phòng nằm ở bảng A sẽ đá trận khai mạc vào 17 giờ 50 ngày mai 26.9, đội ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An ở bảng B. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray. Riêng lượt đấu cuối vòng bảng ngày 30.9 và 1.10, các đội sẽ thi đấu cùng giờ trên sân Lạch Tray và Thủy Nguyên. Mỗi trận đấu, BTC sẽ trao giải thưởng dành cho cầu thủ ghi bàn đầu tiên (Ngân hàng OCB tài trợ) và mời 25 đại diện là các giám sát và phóng viên thể thao bầu chọn để trao 2 giải cầu thủ xuất sắc nhất (DP tài trợ) và giải fair play (Vwin today tài trợ). (T.K)

Đăng Khoa

