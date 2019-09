Toàn bộ vé trận đấu Việt Nam - Malaysia bán hết sạch trong vòng 1 ngày

Sân Mỹ Đình có 40.000 chỗ ngồi nhưng VFF chỉ phát hành khoảng 28.000 vé, còn lại là giấy mời dành cho các đối tác, các nhà tài trợ của VFF. Như Thanh Niên đã đưa tin, vé được phát hành qua mạng trong ngày 19.9 với 3 khung giờ khác nhau. Sớm nhất là 10 giờ sáng, 15 giờ và 22 giờ.

Cung có giới hạn mà cầu lại quá lớn (trong cả 3 khung giờ, số lượng đăng ký luôn lớn hơn 40.000 tài khoản nên tình trạng nghẽn mạng là khó tránh khỏi. Số người mua được, phải do nhanh tay hoặc do may mắn vì theo lời kể của nhiều người trong cuộc, “săn” vé qua mạng đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền (Công ty VPF) reo lên như bắt được vàng khi đăng ký thành công cặp vé mệnh giá 200.000 đồng vào 15 giờ. Chị Huyền kể: “Tôi ôm máy tính và tay bấm liên tục vì chỉ cần chậm vài giây là rơi vào…ô mất lượt ngay. Thật may mắn khi tôi đăng ký ngay lần đầu đã thành công luôn. Công ty của tôi có 5 người mua được, trong đó có bạn thậm chí còn đặt được 2 lần, với tổng cộng 4 vé loại rẻ nhất là 200.000 đồng và 3 vé loại 300.000 đồng. “Săn” vé qua mạng đòi hỏi phải thật kiên trì. Lần đầu không được thì phải cố thêm vài chục lần. Dù sao vẫn còn sung sướng hơn là phải xếp hàng, chen chúc nhau dưới trời mưa nắng”.

Nhiều người không đặt được do lỗi mạng Ảnh chụp màn hình

Nhưng nhiều khán giả đã được mãn nguyện Ảnh chụp màn hình Nhưng nhiều khán giả đã thành cônng

Ở khung giờ mở bán sớm hơn, vào 10 giờ sáng cùng ngày, một số khán giả cũng đặt lệnh thành công. Tài khoản Fleuve Việt đã mua nhanh chỉ trong vòng một nốt nhạc vì: “Tôi nạp thẻ sẵn VinID từ hôm trước nên không hề mất thời gian. Các trận đấu sau của VN trên sân nhà mà cứ bán phương thức này, tôi ủng hộ cả hai tay”.

Anh Thu Phong (Hải Phòng) nói: “Mỗi lần đăng ký, ứng dụng Vin ID chỉ cho phép mua từ 1 đến 2 loại vé, ví dụ như tôi mở lần đầu chỉ có loại 300.000 và 400.000 đồng. Lần sau vào lại chỉ có loại 200.000 đồng, 300.000 đồng. Nhưng tôi đã mua được hai vé loại 300.000 đồng”.

Nhưng công cuộc “săn vé” đối với rất nhiều người khác lại vô cùng vất vả, nhọc nhằn. Anh Minh Lý (Hoài Đức, Hà Nội) không thể nạp được tiền vào ví điện tử của Vin ID nên phải lên trang cá nhân…“nhờ vả” bạn bè giúp đỡ. Chị Ánh Tuyết (Hà Nội) than thở: “Tôi cũng bấm liên tục mà không một lần nào thành công. Khổ không kém gì cảnh đi mua vé ngoài sân vận động”. Anh Trung Nguyên (tập đoàn T&T) cho hay: “Những công đoạn đầu tiên, tôi thực hiện khá dễ dàng nhưng đến phần thanh toán, cứ bị “out” ra ngoài. Làm đi làm lại vẫn không thành công”.

Gia đình ở TP.HCM nhưng chị Lan Anh cũng “lặn lội” lên mạng đặt vé tặng ông xã nhưng: “Ức chế lắm. Tôi đăng ký đặt vé các khung giờ mà chẳng khung giờ nào may mắn. Chỉ 2 phút, đã nhận thông báo không còn vé. Lần đặt khác thì màn hình hiện dòng chữ đáng ghét: Lỗi kết nối , vui lòng thử lại. Thử đi thử lại hàng chục lần. Đến 22 giờ cũng không thể mua nổi. Bất lực”. Hết vé, lỗi máy chủ, thanh toán không thành công…là những nguyên nhân dẫn đến sự ức chế của những ai không thể giao dịch thành công.

Kế hoạch là bán trong 3 ngày nhưng đến 22 giờ 30 tối 19.9, toàn bộ số vé của trận đấu đã được bán hết. Vé mua thành công sẽ được ban tổ chức trả qua dịch vụ chuyển phát nhanh VNPost, từ ngày 27.9 đến 7.10.

Khi nhiều người chưa thể mua thành công thì ngay ngày hôm qua, ở một vài trang bán vé “lậu” đã rao bán ầm ầm. Loại 200.000 đồng được bán với giá 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng còn loại 300.000 đồng được hét 5 triệu đồng. Loại 500.000 đồng được bán cao gấp 20 lần.

VFF sẽ dành 500 vé bán trực tiếp cho thương binh vào ngày thi đấu (10.10) nhưng từ sáng hôm qua, nhiều người tự xưng là thương binh đã đến gây khó dễ cho lãnh đạo VFF.