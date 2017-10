Tổng cục TDTT kết luận chủ tịch và phó chủ tịch VFF không nhận hối lộ

(TNO) Tổng cục TDTT vừa đưa ra kết luận liên quan đến lá đơn tố cáo các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) của ông Nguyễn Văn Chương - nguyên quyền giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF giai đoạn 2013-2014.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) và phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn - Ảnh: Minh Tú Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (trái) và phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn - Ảnh: Minh Tú

Trong văn bản vụ việc do Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng ký ngày 5.8, Tổng cục TDTT viết rõ: Chưa đủ bằng chứng để kết luận hai ông Lê Hùng Dũng - chủ tịch VFF và Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch VFF đã nhận hối lộ.



Xin tóm tắt nội dung chính của lá đơn tố cáo khẩn cấp mà ông Chương đã gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng như lãnh đạo Tổng cục TDTT vào tháng 6.2015: Trong cùng ngày 3.7.2014, sau khi nhận quyết định thôi giữ quyền giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, ông Trần Quốc Tuấn đã hỏi ông Chương xem có nguyện vọng làm ở phòng ban nào. Ông Chương nói muốn làm ở Phòng các đội tuyển quốc gia. Theo ông Chương, sau đó, ông Tuấn có dấu hiệu gợi ý ông Chương phải dùng tiền để sắp xếp vào Phòng các đội tuyển quốc gia VFF.



Trong lá đơn, ông Chương cũng cho biết, ông Trần Quốc Tuấn đã nhận 100 triệu đồng từ ông Chương. Tuy nhiên, vào tháng 10.2014, ông Chương lại nhận được quyết định do chủ tịch Lê Hùng Dũng ký, bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng phong trào, đào tạo và tổ chức thành viên. Đến ngày 11.5, ông Chương lại nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.



Ông Chương tố cáo ông Dũng là “nếu không phải vì năng lực quản lý yếu kém thì có nghĩa đã lợi dụng chức vụ để đưa ra quyết định cá nhân”, tố cáo ông Tuấn đã “lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ép buộc tôi hối lộ”. Ông Chương tố cáo hai quan chức này “đã có sự cấu kết và bàn bạc kỹ lưỡng với nhau nhằm mục đích cuối cùng là buộc tôi phải ra khỏi VFF trong tư thế mất danh dự”.



Trả lời báo chi, ông Chương nói: "Động cơ để tôi viết lá đơn này từ búc xúc cá nhân, bắt buộc tôi phải tố cáo vì lý do chấm dứt hợp đồng là vô lý. Trong lá đơn này, tôi cũng nói rõ là VFF đã vi phạm hợp đồng lao động vì không thông báo trước cho tôi mà đùng một cái tôi nhận quyết định nghỉ việc".



Sau khi nhận được lá đơn tố cáo của ông Chương, Tổng cục TDTT đã thành lập Tổ thanh tra do ông Nguyễn Hải Đường - Vụ phó Vụ Thể thao thành tích cao làm tổ trưởng.



Tổ thanh tra đã hai lần làm việc với ông Chương và ở hai lần làm việc này, ông Chương nói rằng chỉ cung cấp chứng cứ cho cơ quan điều tra. Ông Chương không cung cấp bất cứ chứng cứ nào cho ngành thể thao vì cho rằng, Tổng cục TDTT chưa đủ thẩm quyền để giải quyết vụ việc.



Ở diễn tiến khác, vì là cán bộ biên chế thuộc Tổng cục TDTT nên ông Trần Quốc Tuấn cũng đã phải giải trình với Tổng cục TDTT về vụ việc này. Ông Tuấn cũng khẳng định không nhận hối lộ.



Cách đây hơn một tháng, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng đã ký công văn gửi Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45) , đề nghị tiến hành điều tra vụ việc, nhằm trả lại danh dự cho quan chức VFF. Đồng thời, chính ông Dũng cũng chỉ đạo Ban kiểm tra VFF tiến hành xác minh và mới đây, Ban kiểm tra kết luận ông Dũng và ông Tuấn không nhận khoản tiền 100 triệu đồng như bị tố cáo.

Trung Ninh