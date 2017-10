Tổng cục TDTT yêu cầu VFF chấn chỉnh 2 vòng đấu cuối

(TNO) Ngày 30.7, phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn đã ký công văn đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chấn chỉnh công tác tổ chức giải vô địch bóng đá quốc gia V-League 2014.

Một tình huống bạo lực sân cỏ trên sân Long Xuyên ở vòng 22 V-League 2014 - Ảnh: Dương Thu

Công văn nêu rõ: “V-League 2014 đã đi được 20 vòng đấu, chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc và nhìn chung công tác tổ chức và điều hành giải đấu trong một số lượt đấu có chuyển biến tích cực: Số lượng khán giả tăng (như trận SHB.Đà Nẵng gặp SLNA, Thanh Hóa gặp Hà Nội T&T).

Một số trận đấu đã thi hút được sự chú ý của người hâm mộ do có chất lượng chuyên môn cao, tính chất cạnh tranh quyết liệt (Becamex Bình Dương gặp Hà Nội T&T).

Tuy nhiên, trong một số lượt trận đấu vừa qua đã xuất hiện nhiều trận thi đấu bạo lực khiến một số cầu thủ bị chấn thương nặng (Than Quảng Ninh gặp Hoàng Anh Gia Lai, Hùng Vương An Giang gặp Than Quảng Ninh). Một số trận đấu các cầu thủ đã bán độ, dàn xếp tỷ số, một số cầu thủ bị công an triệu tập, bắt giữ (CLB Ninh Bình, Đồng Nai) tạo dư luận không tốt”.

Công văn đề nghị: “Chỉ còn 2 vòng đấu nên Tổng cục TDTT yêu cầu VFF chỉ dạo Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF) và Ban kỷ luật xử lý nghiêm các tình huống bạo lực để đảm bảo tính khách quan và chính xác cho các trận đấu.

Ban tổ chức (BTC) giải phối hợp với các địa phương, các cơ quan chức năng, BTC các địa phương, các CLB thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, đặc biệt tăng cường kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị trận đấu, có những phương án dự báo để tăng cường công tác an ninh, an toàn, y tế tại các sân ở ai lượt trận cuối, có những biện pháp giáo dục cầu thủ về đạo đức nghề nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi bán độ, dàn xếp tỷ số, bạo lực sân cỏ”.

Tổng cục TDTT cũng đề nghị VFF khẩn trương báo cáo hình thức xử lý trận đấu giữa Hùng Vương An Giang và Than Quảng Ninh ngày 27.5 việc BHL đội U.17 Hà Nội T&T đánh nhau với lái xe taxi tại Thừa Thiên Huế sau trận chung kết giải U.17 toàn quốc vào ngày 25.7”.

Được biết, VFF và VPF sẽ có công văn hồi đáp, trong đó cũng nói rõ về việc ngày 29.7, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra những hình thức xử lý khá nghiêm khắc với BTC sân Long Xuyên khi để ra tình trạng lộn xộn trong trận đấu ngày 27.7 vừa qua. Sân này bị chế tài 15 triệu đồng.

Do phản ứng trọng tài mà đội An Giang bị tổn thất lực lượng nghiêm trọng ở hai lượt trận sinh tồn cuối giải khi cả HLV Nhan Thiện Nhân lẫn trợ lý và thủ môn Trần Văn Hóa đều bị cấm làm nhiệm vụ cả 2 trận.

Tuy nhiên, việc HLV Lê Quang Kiên – HLV thủ môn đội U.17 Hà Nội T&T có hành vi đánh người trước trong vụ ẩu đả với taxi tại Huế vào cuối tuần, có thể VFF sẽ chỉ dùng biện pháp cảnh cáo, nhắc nhở. Còn lãnh đạo tập đoàn T&T cũng đã chỉ đạo trưởng đoàn bóng đá đội U.17 Hà Nội T&T có hình thức xử phạt nghiêm khắc với HLV Kiên và HLV trưởng Vũ Hồng Việt.

Lan Phương

