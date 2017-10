Tổng giám đốc VPF: ‘Một vài trọng tài đã mắc lỗi sơ đẳng, rất đáng chê trách’

Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Cao Văn Chóng cảm thấy khá bức xúc khi chỉ riêng ở lượt đấu thứ 9 đã có tới 3 trận có tình huống xảy ra tranh cãi liên quan đến trọng tài

Trọng tài Hà Anh Chiến mắc sai sót nghiêm trọng ở trận Thanh Hoá - SLNA - Ảnh: Minh Tú

Ba trận này ở 3 địa phương khác nhau, trong đó có hai trận có tình huống tranh cãi về trọng tài mắc sai sót tương tự khi cho một đội được hưởng phạt đền trong khi pha phạm lỗi không nằm trong vòng cấm.

Trên sân Long An, trọng tài Đức Vũ đã cho Long An hưởng phạt đền mặc dù qua băng truyền hình cho thấy cầu thủ Đồng Tháp phạm lỗi ngoài khu vực 16m50. Tuy nhiên, cầu thủ Long An đã thực hiện phạt đền không thành công khi sút lên trời.

Ông Chóng cho biết: "Chúng tôi cần phải xem kỹ lại băng kỹ thuật mới có quyết định chính xác, cho dù quyết định của trọng tài Vũ ở tình huống vừa nêu không làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu nhưng nếu băng kỹ thuật cho thấy quyết định đó sai thì trọng tài vẫn bị xử lý kỷ luật”.

Cũng mắc lỗi giống trọng tài Vũ nhưng sai sót của trọng tài Hà Anh Chiến ở trận FLC Thanh Hóa hòa SLNA với tỷ số 2-2 lại rất nghiêm trọng, bởi làm thay đổi kết quả trận đấu và sai sót này được nhìn thấy một cách quá rõ ràng. Pha phạm lỗi của cầu thủ SLNA nằm ngoài vòng cấm và nhờ có quả phạt đền mà Thanh Hóa đã không phải chịu thất bại.

Ngoài ra, trận trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T cũng bị từ chối một bàn thắng hợp lệ. Bóng đã được cầu thủ Thành Chung đưa qua vạch vôi bằng cú dứt điểm chuẩn xác nhưng trợ lý Trần Duy Khánh đã không phát hiện ra nên đã để trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết không công nhận bàn thắng này.



* Thưa ông, V-League nằm trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nhưng những sai sót của trọng tài cứ xảy ra liên tiếp như vậy thì hai chữ chuyên nghiệp có vẻ như hơi quá tầm?

Ông Cao Văn Chóng: Đúng là những sai phạm của trọng tài mà đáng trách nhất là trọng tài Hà Anh Chiến trên sân Thanh Hóa đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của giải đấu. Giới truyền thông cũng đã lên tiếng mạnh mẽ, người hâm mộ bất bình, nhà tài trợ cũng không thể hài lòng.

Thực ra, Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ban tổ chức giải thuộc công ty VPF không hề nương nhẹ với đội ngũ trọng tài. Những trọng tài mắc sai sót kể từ đầu mùa cũng đã bị xử lý nghiêm. Và lần này, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra những hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn nữa bởi trọng tài đã mắc những lỗi sơ đẳng, rất đáng chê trách.

Trong thời gian chờ đợi Ban trọng tài xem xét các tư liệu chuyên môn để đưa ra hình thức kỷ luật, chúng tôi sẽ đề nghị Ban trọng tài không sử dụng những trọng tài đã mắc sai sót.

* Nhiều trọng tài bị phạt, bị đình chỉ làm nhiệm vụ, Ban tổ chức giải có lo không còn người để điều hành các trận đấu không?

Ông Cao Văn Chóng: Không ngại hết nhân sự vì chúng tôi có 300 người bao gồm cả giám sát và trọng tài. Sai sót thì phải bị xử lý, chắc chắn là như vậy. Thậm chí trong bối cảnh nhiều trọng tài nội mắc sai phạm, một số CLB cũng nêu ý kiến là họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ Ban tổ chức trong việc có nguồn tài trợ để mời trọng tài ngoại. Đấy cũng là ý kiến rất đáng tham khảo. Tuy nhiên còn phải tùy vào tình hình thực tế từ nay đến cuối mùa. Cũng có thể, những trận đấu quan trọng cuối mùa giải, chúng tôi tiếp tục mời trọng tài ngoại.

* Ông nghĩ sao khi một số đội bóng chua chát nhận xét với chúng tôi là không loại trừ những trọng tài sai phạm đã tiêu cực, mắc lỗi tư tưởng - hay nói thẳng toẹt là đã được một vài CLB “nuôi”?

Ông Cao Văn Chóng: Theo nhận định của Ban trọng tài thì những trọng tài sai sót do không tập trung, lơ là. Tuy nhiên ý kiến nêu ra từ bên ngoài cũng là kênh để chúng tôi theo dõi, qua đó nắm bắt kỹ hơn tư tưởng trọng tài.

Song, việc đưa ra kết luận trọng tài tiêu cực hay không cần phải có công cụ để đánh giá cũng như nghiệp vụ riêng của cơ quan chức năng mới thẩm định được. Điều này cần phải có thời gian. Như tôi nói ở trên, từ nay cho đến khi các hình thức kỷ luật nghiêm khắc được ban hành, các trọng tài sai phạm sẽ không được VPF mời làm nhiệm vụ.

