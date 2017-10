Tổng hợp các trận đấu còn lại

Phải chờ đến phút 36, đội B.Bình Dương (B.BD) mới tìm được bàn thắng mở tỷ số, sau cú sút từ ngoài vòng 16,50m của Kesley, đưa bóng vào góc cao khung thành Nam Định trong sự bất lực của thủ môn Ngọc Tú. Không được đánh giá cao, nhưng Nam Định cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Phút 42, hàng phòng ngự B.BD bị hút về một phía, để sổng tiền vệ Gaspard (6) rảnh chân tung cú sút sấm sét cận thành đập xà ngang khung thành thủ môn Thế Anh vào lưới, gỡ hòa 1-1. Cuối hiệp 1, trọng tài Phạm Bá Hòa công nhận bàn thắng cho B.BD, nhưng trước sự phản ứng quá dữ dội của đội khách, ông đã thay đổi quyết định của mình.

Sang hiệp 2, trận đấu trở nên rất “nóng” với những pha bóng tiểu xảo của Nam Định, kể cả không ngần ngại phạm lỗi để ngăn cản các đợt hãm thành của chủ nhà. Tuy nhiên, ý đồ chia điểm của thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã bất thành, bởi sự xuất sắc của tiền vệ Vũ Phong. Phút 75, nhận đường chuyền từ giữa sân của đồng đội, Vũ Phong khôn khéo phá bẫy việt vị, thoát xuống đi bóng qua cả hậu vệ và thủ môn Ngọc Tú, dứt điểm vào lưới trống nâng tỉ số lên 2-1 cho B.BD. Những phút còn lại của trận đấu, Nam Định đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ nhưng không thể ngăn cản đội chủ nhà B.BD giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp và giành luôn ngôi đầu bảng.

Hà Nội T&T - K.Khánh Hòa (5-1): Chiến thắng 5 sao

Với lợi thế sân nhà, cộng với tinh thần đang lên cao sau khi có được 3 điểm làm vốn trong ngày ra quân, các cầu thủ Hà Nội T&T đã nhập cuộc hết sức tự tin trước một Khatoco Khánh Hòa đang hừng hực khí thế sau khi hành quân ra Thủ đô. Phút 26, Benicio đã mở tỷ số của trận đấu với cú dứt điểm về góc xa khung thành thủ môn Danh Hoàng Tuấn. Đội chủ sân Hàng Đẫy cũng chỉ mất đúng 3 phút sau để có được bàn thắng thứ 2 cũng do công Benicio. Trước khi hiệp 1 kết thúc được 7 phút, tiền đạo Endene ghi bàn thứ 3 cho HN.T&T. K.Khánh Hòa chỉ gỡ được một bàn danh dự ở phút thứ 88 do công của Tấn Tài với cú bấm bóng đẹp mắt ngay sát đường biên ngang. Tuy nhiên, trước đó, Sỹ Cường và Endene đã ghi liên tiếp 2 bàn nữa ở các phút 76 và 77. Qua đó khép lại chiến thắng đậm đà 5-1 cho HN T&T.

Bàn thắng:

Benicio 26’ & 29’, Endene - 38’ & 77’, Sỹ Cường - 76’ (HN.T&T); Lê Tấn Tài (K.Khánh Hòa).

Thẻ vàng:

Nguyễn Hồng Tiến (HN. T&T); Lê Tấn Tài và Trần Tấn Đạt (K.Khánh Hòa).



Sỹ Cường (phải) giúp Hà Nội T&T có trận thắng đậm - Ảnh: M.H

ĐT.LA - SLNA (1-1): Chưa thể xóa dớp

Đã bốn năm nay, ĐT.LA không thể giành thắng lợi trước SLNA trên sân nhà. Sau trận đấu chiều qua, đội chủ sân Long An tiếp tục nâng chuỗi trận không thắng trước đội khách SLNA lên con số 5.

Để Filip trấn giữ khung thành, ĐT.LA chấp nhận chơi với hai ngoại binh trên hàng công. Cả Tài Em, Minh Phương và Văn Hiệp đều ra sân từ đầu để tăng cường sức mạnh nơi tuyến giữa nhưng ĐT.LA đã không thực hiện được ý đồ khi Tài Em tái phát chấn thương phải thay ra ở phút 21. Đội chủ nhà hầu như không thể xuyên thủng hàng phòng ngự SLNA. Phải nhờ đến cú sút xa đầy bất ngờ của Tshamala ở phút 27, ĐT.LA mới có thể mở tỷ số. Ghi được bàn thắng khó nhọc, nhưng ĐT.LA lại dễ dàng đánh mất lợi thế chỉ từ một sai lầm ngớ ngẩn của hàng phòng ngự và tiền đạo Vidovic của SLNA dễ dàng cân bằng tỷ số ở phút 63.

Bàn thắng:

ĐT.LA: Tshamala (27’)

SLNA: Vidovic (63’)

Thẻ vàng:

SLNA: Văn Hoàn (41’), Trọng Hoàng (90’)

Navibank Sài Gòn - V.Ninh Bình (1-2): Thua vì sai lầm của hàng thủ

Đây là trận đấu mà Navibank Sài Gòn không hề lép vế so với đội bóng nhiều sao V.Ninh Bình. Tuy nhiên, sự mất tập trung của hàng thủ đã làm hại đội bóng này, khiến họ phải chịu cảnh trắng tay khi trận đấu kết thúc.

Phút 38, Raphael phá bẫy việt vị, nhận bóng bằng ngực, trước khi tung cú sút hiểm hóc từ khoảng 16m, hạ gục thủ môn Đức Hùng (1-N.SG), mở tỷ số cho đội khách.

Ngay sau bàn thua này, Navibank Sài Gòn đã kịp gượng dậy bằng bàn gỡ của Suleiman (15-N.SG) ở phút 40. Mặc dù vậy, sự kém cỏi của hàng thủ một lần nữa làm hại đội chủ nhà. Phút 49, trước pha dứt điểm không quá khó của Mota (14-V.NB), nhưng thủ môn Đức Hùng (1-N.SG) lại để bóng bật ra khá vô duyên, tạo điều kiện cho Mota lao vào đá bồi, ấn định chiến thắng 2-1 cho V.Ninh Bình.

Sau trận đấu, HLV Robert Lim (V.Ninh Bình) cho biết: “Cầu thủ của tôi đã đá tốt hơn, phối hợp tốt hơn rất nhiều so với trận trước. Về tình huống tôi bị truất quyền chỉ đạo, tôi chỉ muốn nhắc các trọng tài rằng họ cần phải bảo vệ đôi chân của Việt Thắng, một tuyển thủ quốc gia, khi anh ta bị vào bóng thô bạo”. Còn HLV Vũ Quang Bảo (Navibank Sài Gòn) than thở: “Sự non kém kinh nghiệm đã khiến chúng tôi thất bại. Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ về thất bại này và sẽ cố gắng trong các trận tới”.

Bàn thắng:

Navibank SG: Suleiman 41’

V.NB: Raphael 38’; Mota Farias 50’

Thẻ vàng:

Navibank SG: Sơn Hà 37’; Đình Luật 81’

V.NB: Ngọc Lung 40’; J.M.Silva 80’; Junio 90’+4

