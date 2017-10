Tốp đầu bứt phá

Sau khi SHB Đà Nẵng vọt lên tạm đứng nhất bảng sau ngày thứ bảy, 2 đội đang dẫn đầu là Hà Nội T&T và Sài Gòn FC đã nhanh chóng lấy lại vị trí, đồng thời gia tăng khoảng cách với tốp sau cùng với chiến thắng thuyết phục vào chiều qua.



Niềm vui của Huỳnh Kesley (phải) sau khi ghi bàn - Ảnh: Khả Hòa

Hà Nội T&T với dàn cầu thủ đồng đều và phong độ ổn định đã thể hiện đẳng cấp trước một Vicem Hải Phòng (HP) nhiệt tình nhưng lại chơi thiếu gắn kết. Nhờ vậy đội bóng thủ đô ghi trước 2 bàn do công của Samson và Duy Nam. Phải đến cuối trận, sự vùng lên muộn màng của HP giúp họ có bàn rút ngắn 1-2 do Hoàng Đình Tùng ghi. Còn Sài Gòn FC trở về sân Thống Nhất giống như “hổ mọc thêm cánh” chơi tưng bừng và lấn lướt trước Cao su Đồng Tháp (ĐT) giàu ý chí nhưng còn non kinh nghiệm. Chỉ trong 18 phút đầu, Huỳnh Kesley đã ghi 2 bàn. Sau khi Văn Mộc rút ngắn tỷ số còn 1-2 do sự thiếu tập trung của hàng thủ đội bóng TP.HCM thì Antonio ấn định chiến thắng 3-1 ở hiệp 2. Cuối trận, ĐT có một số cơ hội nhưng thủ môn Minh Nhựt (trận này thay Tấn Trường) đã bắt rất hay, cứu nhiều tình huống suýt thua cho Sài Gòn FC.

Ấn tượng nhất chính là việc Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sau giai đoạn đầu sa sút đã vươn lên thứ tư tổng sắp với trận lội ngược dòng thắng Vissai Ninh Bình 2-1. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của HAGL sau 3 mùa gặp nhau giữa 2 đội, đặc biệt là HAGL thường thua ở Pleiku. Chính Đức Dương và Evaldo đã ghi bàn cho đoàn quân phố núi.

Xếp hạng sau 8 lượt: 1/ Hà Nội T&T: 17 điểm, 2/ Sài Gòn FC: 16 điểm, 3/ SHB Đà Nẵng: 15 điểm, 4/ Hoàng Anh Gia Lai: 13 điểm, 5/ SLNA: 12 điểm, 6/ Vissai Ninh Bình: 12 điểm, 7/ Becamex Bình Dương: 11 điểm, 8/ Hà Nội FC: 10 điểm, 9/ Khatoco Khánh Hòa: 10 điểm, 10/ Cao su Đồng Tháp: 9 điểm, 11/ Navibank Sài Gòn: 8 điểm, 12/ Thanh Hóa: 6 điểm, 13/ Vicem Hải Phòng: 6 điểm, 14/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 5 điểm.

Q.H - Q.Dũng - V.M