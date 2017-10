TP.HCM bại trận ngay ngày trở lại

Trận cầu tâm điểm giữa K.Kiên Giang và Sài Gòn Xuân Thành đã diễn ra hấp dẫn với kết quả hòa 2-2. Ở nhóm cuối bảng, H.Huế tiến thêm một bước dài đến giải hạng Nhì năm sau khi tiếp tục để thua Than Quảng Ninh với tỷ số 0-2.

Trên sân Bình Dương, 2 đội bóng láng giềng là TP.HCM và TDC.Bình Dương chạm trán nhau với mục tiêu tìm thêm điểm để rời xa vùng nguy hiểm. Đang xếp ngay cạnh nhau trên bảng xếp hạng sau vòng 19, cả TDC.Bình Dương và TP.HCM đều muốn đánh bật chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp để bứt lên phía trên. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có đội chủ nhà TDC.Bình Dương thực hiện được mục tiêu bằng chiến thắng với tỷ số 2-1.

Cả 2 đội bóng đều xác định chơi tấn công ngay từ đầu. Trong khi chủ nhà TDC.Bình Dương sử dụng cặp tiền đạo ngoại là Nkemi và De Jesus trên tuyến đầu, thì HLV Simunic bên phía TP.HCM cũng dùng cặp Jackson và tiền đạo mượn từ SQC.Bình Định là Smart trên hàng tấn công. Ở trận đấu này, TP.HCM không có được sự phục vụ của Cokolic vì bị cảm và Đinh Kiên Trung vì thẻ phạt.

HLV Nguyễn Minh Dũng của TDC.Bình Dương vẫn áp dụng sơ đồ chiến thuật quen thuộc là 5-3-2, trong đó miếng đánh chủ đạo vẫn là những pha treo bóng bổng vào trong để tận dụng chiều cao của tiền đạo cao kều Nkemi. Ngay phút thứ 4, Nkemi đã có pha đánh đầu nguy hiểm đi sát cột dọc khung thành thủ môn Văn Hưng của TP.HCM. Chỉ sau đó một phút, đội khách TP.HCM cũng có pha đáp trả nguy hiểm nhưng không thể tung ra cú dứt điểm ưng ý.

Dù thể hiện rõ ý đồ tấn công nhưng cả 2 đội đều thiếu những pha phối hợp tấn công sắc sảo. Chính vì vậy trong suốt thời gian 45 phút đầu tiên, ít cơ hội ghi bàn được tạo ra. Sau những tình huống quyết liệt đầu trận, không đội nào tạo ra được thế trận áp đảo và 2 thủ môn Anh Hoàng, Văn Hưng ít phải làm việc vất vả.

Ngay đầu hiệp 2, chủ nhà TDC.Bình Dương đã có được lợi thế dẫn bàn. Phút 50, tiền đạo người Cameroon Nkemi đã có pha dứt điểm chuẩn xác đưa TDC.Bình Dương vượt lên dẫn trước. Đến phút 65, hậu vệ Kim Long trong một pha tham gia tấn công đã đánh đầu chuẩn xác gỡ hòa 1-1 cho TP.HCM. Nhưng niềm vui của đội khách chẳng kéo dài được lâu. Chỉ 2 phút sau khi bị gỡ hòa, De Jesus đã có pha băng xuống dũng mãnh rồi tung cú sút căng hạ thủ môn Văn Hưng, đưa TDC.Bình Dương một lần nữa vượt lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng thứ 11 của De Jesus tại giải năm nay.

Những phút còn lại, cả TDC.Bình Dương và TP.HCM đều nỗ lực tạo ra một số tình huống nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Để thua, TP.HCM mất cơ hội cắt đuôi nhóm bám đuổi phía sau. Trong khi đó, với chiến thắng quan trọng trên sân nhà, TDC.Bình Dương đã yên tâm hơn với mục tiêu trụ hạng.

Ở các trận đấu còn lại, K.Kiên Giang suýt chút nữa trở thành đội đầu tiên đánh bại Sài Gòn Xuân Thành ở giải hạng Nhất năm nay. Vũ Dương và Ibeji giúp K.Kiên Giang dẫn trước đến 2 bàn trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, Sài Gòn Xuân Thành đã có liên tiếp 2 bàn thắng để gỡ hòa ở các phút 67 và 68, do công của Nsi.



Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng sau khi vượt qua XSKT Cần Thơ - Ảnh: Minh Hoàng

Trên sân An Giang, chủ nhà đánh bại TS.Quảng Nam với tỷ số 4-2. Các bàn thắng của An Giang do công của Văn Cường, Zalateur và Suleiman ghi. Hai bàn thắng của đội khách do Moses và Nguyễn Trung Sơn thực hiện.

Trên sân Thiên Trường, M.Nam Định đã có được chiến thắng quan trọng trước ứng cử viên thăng hạng là SQC.Bình Định với tỷ số 1-0. Trận thắng này giúp đội bóng thành Nam tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà do công của Hữu Khôi ở phút 72.

Trên sân Đồng Nai, chủ nhà Đồng Nai đánh bại F.Tây Ninh 2-0 bằng các bàn thắng của Onome và Hữu Phát.

Than Quảng Ninh đánh bại H.Huế 2-0 trên sân nhà bằng các bàn thắng của Thanh Hà và Văn Hiếu.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội vượt qua XSKT Cần Thơ 2-1 bằng các bàn thắng của Vi Đức Anh và Triệu Văn Mạnh.

Kết quả vòng 20

TDC.Bình Dương – TP.HCM: 2-1

Hà Nội – XSKT Cần Thơ: 2-1

An Giang – TS.Quảng Nam: 4-2

K.Kiên Giang – Sài Gòn Xuân Thành: 2-2

Than Quảng Ninh – H.Huế: 2-0

B.Đồng Nai – F.Tây Ninh: 2-0

M.Nam Định – SQC.Bình Định: 1-0

Anh Bằng - Lĩnh Nam