TP.HCM đánh rơi chiến thắng trong tầm tay

Đang trong cơn khủng hoảng với chuỗi 5 trận không biết đến mùi chiến thắng, câu lạc bộ (CLB) TP.HCM đã có được “miếng mồi ngon” khi chỉ phải gặp F.Tây Ninh, đội bóng toàn thua trên sân khách kể từ đầu giải. Hai trận gần đây, TP.HCM thậm chí không ghi nổi một bàn thắng. Đến trận đấu này, lối chơi của các học trò huấn luyện viên (HLV) Simunic đã có nét hơn trước F.Tây Ninh.

Với việc cất Lima trên băng ghế dự bị và để cho Jackson đá cắm ngay từ đầu, HLV Simunic tạo ra nét mới trong lối chơi của TP.HCM. Những pha phối hợp giữa Trọng Hoàng và Jackson trong trận đấu này đã mở ra rất nhiều cơ hội cho đội chủ nhà. Trong đó, bàn thắng mở tỷ số để lại dấu ấn đậm nét của bộ đôi này.

Phút 27, trong một pha tấn công trung lộ, Trọng Hoàng có bóng trong vòng cấm tung cú sút căng khiến thủ môn Văn Bước của F.Tây Ninh phải đẩy bóng ra. Ngay lập tức Jackson có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới trống phá vỡ thế cân bằng. Trước khi có bàn thắng mở tỷ số, đội chủ nhà cũng đã tạo được những cơ hội ghi bàn nhưng Phúc Hiệp, Kiên Trung và Kim Long chưa một lần thành công.

Có được bàn thắng mở tỷ số, TP.HCM chơi càng hưng phấn trong suốt thời gian còn lại của hiệp một. Tuy nhiên, sự lui về phòng ngự có phần hơi tiêu cực ngay khi hiệp 2 bắt đầu đã phần nào khiến đội chủ sân Thống Nhất phải trả giá, nhất là trong bối cảnh HLV Phạm Anh Tuấn của F.Tây Ninh quyết định tung thêm tiền đạo ngoại Muranda vào sân từ hiệp 2.

Phút 67, lẽ ra TP.HCM đã có thể định đoạt trận đấu bằng cách biệt 2 bàn an toàn, thì trong tình huống mà nhận đường chọc khe của Trọng Hoàng, Jackson đã lừa qua cả thủ môn Văn Bước nhưng lại sút ra ngoài đáng tiếc.



Cầu thủ vào sân thay người Muranda ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho F.Tây Ninh - Ảnh: Khả Hòa

Phút 86, khi TP.HCM đang nỗ lực làm giảm nhịp độ trận đấu và sử dụng nhiều tình huống câu giờ để chờ tiếng còi kết thúc trận đấu, thì từ một pha tạt bóng của đồng đội bên cánh phải, tiền đạo Muranda băng vào mạnh mẽ nhận bóng và tung cú sút căng hạ gục thủ môn Văn Hưng, gỡ hòa cho F.Tây Ninh. Đó cũng là bàn thắng mà Muranda đã mang về điểm đầu tiên cho đội bóng miền Đông Nam Bộ trên sân khách kể từ đầu giải.



Tương lai của HLV Simunic ở đội TP.HCM đang bị đe dọa - Ảnh: Khả Hòa

Lại một lần nữa TP.HCM không thể có được 3 điểm để tự cứu lấy mình khi mà giai đoạn lượt đi sắp khép lại. Đội bóng này sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong quãng nghỉ giữa giai đoạn. Tương lai của HLV Simunic cũng đang là một dấu hỏi lớn.

Ở các trận đấu còn lại, 2 đội bóng “ngựa ô” miền Tây là An Giang và K.Kiên Giang đã bất ngờ thất bại dù đều là những đội vươn lên dẫn trước. Trên sân Bình Dương, K.Kiên Giang để cho đội chủ nhà TDC.Bình Dương lội ngược dòng với tỷ số 2-1. Trên sân nhà, An Giang dù ghi bàn dẫn trước nhưng cũng bị Than Quảng Ninh thắng ngược với tỷ số 3-1.

Thất bại của An Giang và K.Kiên Giang cũng là cơ hội cho SQC.Bình Định vượt lên. Trên sân Cần Thơ, đội bóng đất Võ đã đánh bại đội chủ nhà XSKT.Cần Thơ với tỷ số 1-0 để trở lại ngôi nhì.

Hai trận đấu còn lại đều có tỷ số hòa. Trên sân Tự Do, H.Huế cầm hòa M.Nam Định với tỷ số 2-2. Chủ nhà TS.Quảng Nam bị B.Đồng Nai chia điểm trong trận hòa không bàn thắng.



Sài Gòn Xuân Thành (áo trắng) bị CLB Hà Nội cầm hòa với tỷ số 3-3 trên sân Thống Nhất trong trận đấu chiều ngày 22.4 - Ảnh: Khả Hòa

Trước đó, chiều hôm qua, 22.4, trên sân Thống Nhất, đội đang xếp đầu Sài Gòn Xuân Thành đã bị Hà Nội cầm hòa trong trận đấu có đến 6 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, một điểm có được cũng đủ để giúp thầy trò HLV Lư Đình Tuấn nối dài chuỗi trận bất bại từ đầu giải lên con số 12 và tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng.

Kết quả

TP.HCM – F.Tây Ninh: 1-1

TDC.Bình Dương – K.Kiên Giang: 2-1

An Giang – Than Quảng Ninh: 1-3

XSKT.Cần Thơ – SQC.Bình Định: 0-1

H.Huế - M.Nam Định: 2-2

TS.Quảng Nam – B.Đồng Nai: 0-0

Sài Gòn Xuân Thành – Hà Nội: 3-3

Anh Kiệt - Sơn Tùng