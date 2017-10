TP.HCM suýt thua đội bóng đã “nghỉ ngơi”

Sau khi Sài Gòn Xuân Thành giành vé thăng hạng sớm, cuộc chiến giành vé lên hạng còn lại giữa những ứng cử viên như K.Kiên Giang, Than Quảng Ninh, SQC.Bình Định và An Giang trở thành tâm điểm của giải hạng Nhất. Chiều nay, SQC.Bình Định đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng chiến thắng ấn tượng 4-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Than Quảng Ninh.

Trên sân Thống Nhất, được tiếp đội bóng cùng thành phố đã hết mục tiêu là Sài Gòn Xuân Thành, TP.HCM xem như có thêm cơ hội để kiếm điểm cho mục tiêu trụ hạng. Vòng đấu trước, Sài Gòn Xuân Thành đã chứng minh mình chỉ còn đá cho đủ “tụ” ở giải hạng Nhất khi để thua đậm trước F.Tây Ninh. Đó là lý do mà TP.HCM dù trận đấu này không thể có sự chỉ đạo của HLV Simunic (bị kỷ luật vì phản ứng trọng tài) vẫn được đánh giá có cơ hội giành chiến thắng.

Nhưng cho dù có được thuận lợi về mặt tâm lý, đội bóng ra sân với tư cách chủ nhà đã suýt để thua trước Sài Gòn Xuân Thành. Hai lần vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 bằng các bàn thắng của Jackson và Kim Long, nhưng sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự đã khiến cho TP.HCM để cho đối thủ lội ngược dòng vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-2. Phải nhờ đến bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối cùng của trận đấu, TP.HCM mới giữ lại được một điểm để củng cố hy vọng trụ hạng.

Cũng phải thừa nhận những đánh giá cho rằng Sài Gòn Xuân Thành sẽ đá lơi chân ở trận này phần nào không chính xác. Đội bóng của “bầu” Thụy đang đứng trước một cuộc thanh lọc lực lượng rầm rộ. Chính vì vậy đội hình ra sân với nhiều gương mặt dự bị đã nỗ lực rất lớn để hy vọng được giữ lại trong cơ cấu lực lượng của Sài Gòn Xuân Thành ở mùa bóng tới. Đó là nguyên nhân khiến một đội bóng chưa bao giờ được đánh giá cao ở mùa giải này như TP.HCM gặp không ít khó khăn. Anh Thắng, Ibrahim và Sỹ Mạnh là những người ghi bàn cho Sài Gòn Xuân Thành.

Trên sân Quy Nhơn, chủ nhà SQC.Bình Định có trận thắng tưng bừng 4-0 trước Than Quảng Ninh bằng các bàn thắng của Amaobi, Hoàng Lâm, Đức Thiện và Cruz.

Trên sân Thiên Trường, M.Nam Định chưa chịu buông xuôi khi đánh bại đội bóng ở tốp đầu là An Giang với tỷ số 3-2.

Trên sân Đồng Nai, Hữu Phát, Santana và Sodje ghi bàn giúp đội chủ nhà đánh bại TDC.Bình Dương với tỷ số 3-2. Các bàn thắng của đội khách được ghi bởi Nkemi và De Jesus.

Trên sân Tây Ninh, F.Tây Ninh hòa TS.Quảng Nam 1-1. Đội khách vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Lucas nhưng Muranda gỡ hòa cho chủ nhà trong hiệp 2.

Trên sân Cần Thơ, đội chủ nhà XSKT.Cần Thơ bất ngờ để thua đội đang xếp chót bảng H.Huế với tỷ số 2-3.



K.Kiên Giang (áo sọc) và Hà Nội cầm chân nhau trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: Minh Hoàng

Trên sân Hàng Đẫy, Bolaji giúp K.Kiên Giang vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng ở phút 50. Đến phút 72, Đức Anh ghi bàn gỡ hòa cho chủ nhà Hà Nội.

Kết quả vòng 23

SQC.Bình Định – Than Quảng Ninh: 4-0

XSKT.Cần Thơ – H.Huế: 2-3

F.Tây Ninh – TS.Quảng Nam: 1-1

Đồng Nai – TDC.Bình Dương: 3-2

M.Nam Định – An Giang: 3-2

TP.HCM – Sài Gòn Xuân Thành: 3-3

Hà Nội – K.Kiên Giang: 1-1

Anh Kiệt - Sơn Tùng