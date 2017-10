TP.HCM thua SQC Bình Định 1-6

Cùng chung hoàn cảnh vừa thay tướng, song SQC.Bình Định với trận ra mắt của tân HLV Phan Tôn Quyền đã đè bẹp tuyển TP.HCM với tỉ số 6-1. Đội bóng đất võ đã trở lại chính sức mạnh của mình sau khi ổn định được vấn đề nội bộ. Cú hat-trick của Cruz và các bàn thắng của Ejife và Khoa Thanh đã nhấn chìm hoàn toàn đội khách.

Điều đáng chú ý là trong khi các cầu thủ chủ nhà thi đấu tưng bừng thì đội khách có dấu hiệu buông xuôi. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp kể từ khi HLV Nguyên Chương lên thay thế người tiền nhiệm Võ Hoàng Bửu. Đại diện của TP.HCM ở giải hạng Nhất đang cần một cuộc “đại phẫu” ở giai đoạn 2 mới hy vọng trụ hạng.

HN.ACB sau khi sớm vô địch lượt đi đã có trận hòa trước TDC.Bình Dương trong khi trận đấu tranh vị trí á quân lượt đi giữa Than Quảng Ninh và An Giang đã kết thúc với phần thắng 3-1 thuộc về đội chủ nhà.

Với dàn cầu thủ đồng đều và đang đạt độ chín, Than Quảng Ninh tuy có những bước khởi đầu chậm chạp nhưng đang thi đấu ngày càng ấn tượng. Xác định đây là trận cầu quyết định, cả hai đội đã nhập cuộc đầy cẩn trọng. Trong 45 phút đầu, thế trận giằng co đã khiến không bên nào khai thông được bế tắc. Nhưng các cầu thủ Than Quảng Ninh đã bất ngờ bùng nổ ở nửa cuối hiệp 2. Cầu thủ vào thay người Đình Tài liên tiếp ghi 2 bàn thắng cho đội chủ nhà ở các phút 67 và 81. Cựu tiền đạo của HP.HN Belibi gia tăng khoảng cách bằng bàn thắng ở phút 84. Đội khách chỉ ghi được bàn danh dự ở những giây cuối cùng của trận đấu do công của Thành Trung. Thắng trận, Than Quảng Ninh giành ngôi á quân lượt đi một cách ấn tượng. Đặt mục tiêu thăng hạng từ giữa giai đoạn một, đến lúc này Than Quảng Ninh chính thức được nhận diện là ứng cử viên thăng hạng và hứa hẹn sẽ tranh chấp quyết liệt chiếc vé thăng hạng ở giai đoạn 2.

Đội khách thi đấu ấn tượng nhất vòng 13 chính là Quảng Nam. Đội bóng xứ Quảng bất ngờ giành thắng lợi 2-0 ngay trên sân Cần Thơ, khiến đội bóng Tây đô phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải này. Cả 2 bàn thắng của đội khách đều do công của tiền đạo Eduardo ghi ngay trong hiệp một. Thua trận, HLV Lư Đình Tuấn còn rất nhiều việc phải làm để giúp TP.Cần Thơ cải thiện ở giai đoạn 2, khi đội bóng mang tên mới SXKT.Cần Thơ.

Di Linh