TP.HCM vuột chức vô địch bóng đá nữ

Đến phút 90+4 vận may tưởng chừng đã mỉm cười với các cô gái TP.HCM khi được hưởng quả 11m do thủ môn Than VN truy cản trái phép trong vòng cấm. Thế nhưng toàn đội Than VN đã bỏ ra sân phản đối trọng tài. Trận đấu gián đoạn hơn 15 phút mặc cho BTC, giám sát thuyết phục, các cầu thủ Than VN vẫn không chịu đá tiếp. Động thái này đã làm giảm hưng phấn cho đội TP.HCM đồng thời gây ức chế tâm lý. Mãi hồi sau, Than VN mới vào đá tiếp, nhưng Ngô Thị Hạnh của TP.HCM đã sút ra ngoài. Hòa 0-0, TP.HCM mất ngôi vô địch về tay Hà Nội Tràng An.

Sau trận đấu, đội nữ TP.HCM khiếu nại theo quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp, phải xử Than VN thua vì dừng trận đấu hơn 10 phút, nhưng BTC đã du di khiến cho đội TP.HCM bị ức chế. Tuy nhiên dù có kiện, kết quả trận đấu không thay đổi vì đội TP.HCM đã thực hiện cú sút 11m nên theo luật trận đấu đã được công nhận.

T.K