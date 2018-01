Trận chung kết U.23 châu Á: Không còn là bóng đá

Không riêng người xem truyền hình mà ngay cổ động viên có mặt trên sân theo dõi trận chung kết hôm qua cũng phải căng mắt ra quan sát từng pha bóng cũng chẳng hề thấy quả bóng bay đi đâu. Dù trái bóng đã được BTC đổi sang màu vàng nhưng chỉ sau vài tình huống, nó gần như bị phủ trắng bởi tuyết trên sân. Không chỉ không thấy quả bóng mà khi Uzbekistan phối hợp, người xem cũng chẳng thấy họ ở đâu, nhận bóng lúc nào vì màu áo trắng của các cầu thủ Trung Á trùng luôn với màu tuyết trên sân đang phủ kín, và rơi mỗi lúc mỗi nhiều khiến rất khó quan sát. Không ít lần trọng tài biên cũng bị đánh lừa khi không thể căng cờ việt vị các cầu thủ Uzbekistan vì chắc chắn dễ bị nhầm lẫn giữa màu áo trắng của họ và màu trắng do tuyết kín mặt sân.

Nói cách khác, thưởng thức một trận bóng đá như vậy hoàn toàn không có cảm nhận nào về chuyên môn cũng như làm tan biến luôn cảm xúc vì mọi người không còn được chứng kiến những pha bóng đầy cống hiến giữa 2 đội, thay vào đó phải nhìn trận đấu một cách khó chịu.

Đó là chưa nói thi đấu trong điều kiện thời tiết như vậy làm sao cầu thủ VN có thể duy trì tốt thể lực, bởi nó bào mòn sức bền và sức mạnh của cầu thủ rất nhanh. Phan Văn Đức sau trận đấu nói đá trên mặt sân tuyết dày như thế khi chơi 45 phút chẳng khác gì chơi trong 90 phút. Việc Đức Huy bị thay ra sớm khiến tuyến giữa chông chênh cũng một phần do tiền vệ người Hà Nội này không còn đủ sự dũng mãnh nữa. Xuân Trường cũng đôi lần chuyền nhẹ và bóng không đi trúng mục tiêu, Văn Đức và Công Phượng xoay xở khó khăn khi bóng nặng và tiêu hao nhiều sinh lực do phải càn lướt liên tục. Điều kiện bất lợi như thế với VN thì lại chẳng thấm thía gì với Uzbekistan vì đơn giản họ chơi trong môi trường này thường xuyên, chẳng hề hấn gì, thậm chí hiện nay nhiệt độ tại Uzbekistan là âm 20 độ C.

tin liên quan AFC không hoãn trận chung kết giữa U.23 Việt Nam gặp U.23 Uzbekistan Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn khẳng định, đến thời điểm này, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn không có văn bản nào về việc hoãn trận chung kết giải U.23 châu Á giữa U.23 Việt Nam gặp U.23 Uzbekistan.

Nhà báo Nguyễn Công Khế, Trưởng BTC các giải, bóng đá U.21 và U.19 quốc gia, trong bài viết gửi Báo Thanh Niên Online ngay sau trận đấu nhấn mạnh: “Tôi không hiểu AFC nghĩ gì khi lại cho phép trận chung kết U.23 diễn ra trên sân Thường Châu, tỉnh Giang Tô đầy tuyết. Lẽ ra lãnh đạo đội bóng và LĐBĐ có đội bóng thi đấu có quyền yêu cầu dừng trận đấu để tìm một địa điểm khác hoặc lùi thời gian thi đấu. Nếu tôi là trưởng ban tổ chức của giải này thì tôi sẽ cho dừng trận đấu. Hoặc ít ra phải làm sạch sân như hiệp 2”.

Ông Dương Văn Hiền, Phó ban Trọng tài VFF, cũng bày tỏ bức xúc: “Có thể ở trận chung kết này, AFC nhận thấy tình hình mưa tuyết không ảnh hưởng nghiêm trọng đến cầu thủ nên họ không cho dừng. Nhưng theo tôi, đáng lẽ nên dừng trận đấu ngay từ đầu. Tuyết trắng như thế làm chất lượng trận đấu bị giảm sút vì cầu thủ không nhìn rõ bóng, đường biên cũng mờ mịt. Sức khỏe cầu thủ không được đảm bảo. VN lại có phần thua thiệt hơn vì cầu thủ VN vốn không quen thi đấu dưới tuyết giống đối thủ vốn sinh ra ở vùng Trung Á đã quá quen với tuyết và thích ứng được với nó. Dưới mưa tuyết dày đặc như vậy, cầu thủ rất dễ bị chấn thương. Theo tôi, tổ chức trận đấu dưới điều kiện như vậy là không hay”.

Rõ ràng trận chung kết U.23 châu Á hôm qua đã mất hay vì quyết định có phần cứng nhắc của AFC.

Có thể hoãn hoặc chậm trận đấu 30 - 60 phút Bà Nguyễn Thanh Hà, giám sát trận đấu của AFC, cho biết: “Nếu điều kiện tự nhiên không tốt hay có một lý do nào khác có thể làm ảnh hưởng đến trận đấu, trọng tài sẽ báo cáo giám sát trận đấu và giám sát đó có quyền cho tạm hoãn lần 1 trong vòng 30 phút. Sau 30 phút đó, trọng tài và giám sát lại làm việc với nhau. Nếu điều kiện không thể được khắc phục ngay, trận đấu bị hoãn thêm 30 phút nữa. Sau 60 phút (cộng cả hai lần hoãn, mỗi lần 30 phút), nhận thấy trận đấu bị nguy hiểm, cầu thủ không thể chơi bóng, giám sát còn quyền dừng hẳn để chuyển hẳn trận đấu đó sang một thời điểm thích hợp hơn. Nếu trận đấu đang diễn ra mà buộc phải dừng vào một thời điểm nào đó vì khách quan không cho phép thì tỷ số được giữ nguyên ở thời điểm đó. Trong vai trò giám sát trận đấu, tôi cũng đã từng cho hoãn một trận đấu tại vòng chung kết futsal châu Á khi trời mưa rất to, sấm sét lớn mà nhà thi đấu lại bị dột. Lẽ ra thời tiết như ở trận chung kết hôm qua có thể đá chậm từ đầu để làm sạch tuyết trên sân thì tốt hơn là để trận đấu diễn ra với tuyết trắng xóa như thế”. (Nhật Duy - Khánh Châu)

Đăng Khoa - Lan Phương