Trận đấu dừng 6 phút, trọng tài đổ máu

Sau sự cố sân Lạch Tray ở vòng đấu trước, bạo lực sân cỏ lại tiếp tục “nhuộm đen” V-League trong trận Nam Định (NĐ) gặp Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) trên sân Thiên Trường. Vào phút 34, một phút sau khi Danh Ngọc ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà, cầu thủ Danny David của ĐT.LA đã phạm lỗi với Gaspard và bị lĩnh thẻ vàng thứ 2 (thẻ vàng đầu ở phút 13). Nhưng khi trọng tài (TT) Ngô Quốc Hưng chưa kịp rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu, Danny đã tung một cú đá vào người Văn Thuận (NĐ) khiến anh này nằm lăn ra đất. Các cầu thủ ĐT.LA đã lao vào phản ứng dữ dội với quyết định của TT. Ngay lập tức, cầu thủ NĐ cũng vây lấy đối thủ. Hai bên đã xô xát lẫn nhau. Khi Danny đi vào khu kỹ thuật, cầu thủ Okoro (NĐ) đã đuổi theo và suýt hành hung cầu thủ của ĐT.LA, nếu không được một đồng đội can ngăn.

Trong sân, Phan Quý Hoàng Lâm (ĐT.LA) và Văn Duyệt (NĐ) chửi rủa, bóp cổ nhau. Lực lượng cảnh sát và BHL hai bên phải nhanh chóng lao vào sân, vãn hồi trật tự. Trận đấu bị dừng 6 phút. Trong quá trình can ngăn cầu thủ 2 đội, TT Quốc Hưng bị chảy máu do rách mí mắt. Giám sát TT Đoàn Phú Tấn phải chạy xuống sân, lấy khăn thấm máu. Sau giây phút bị choáng, TT Hưng mới ổn định được trật tự và cho trận đấu tiếp tục.

Lúc này, TT Hưng mới gọi Danny (đã di chuyển lên khán đài) xuống để rút thẻ đỏ. Đây cũng là một trận đấu “sốt” thẻ khi TT Hưng rút tới 6 thẻ vàng, trong đó có thẻ vàng sau tình huống nói trên dành cho Okoro (NĐ), Hoàng Lâm, Phan Văn Tài Em (ĐT.LA do phản ứng TT). Hoàng Danh Ngọc của NĐ cũng bị thẻ đỏ vì nhận hai thẻ vàng ở phút 34 và 57.

23 giờ hôm qua, TT Quốc Hưng cho biết: “Rất may tôi đã tiên lượng được tình huống xấu xảy ra nên không quá bất ngờ với những tiểu xảo, hành vi bạo lực của cầu thủ hai bên. Về Danny, sau khi bị thẻ vàng thứ 2, anh ta còn vòng ra sau tôi, đánh nguội đối phương. Trợ lý Nguyễn Trường Xuân đã báo cáo tôi ngay. Dù đã bị thẻ đỏ nhưng anh này chắc chắn sẽ phải nhận thêm mức án khác của ban kỷ luật. Tôi đã báo cáo bằng văn bản về BTC giải và VFF sẽ tiến hành xử lý.

Thêm một trận thua nữa của “Gạch” và người ta buộc phải nghi ngờ năng lực của HLV Ricardo, người đến ĐT.LA với tư cách trợ lý cho HLV nổi tiếng Mourinho. Trước đối thủ đã 7 trận chưa nếm mùi chiến thắng, nhưng ĐT.LA vẫn thủng lưới đến 3 bàn. Mọi chuyện sớm an bài ngay trong hiệp 1, khi Nam Định tấn công phủ đầu và Danh Ngọc ghi liên tiếp hai bàn thắng vào lưới thủ thành Filip. Trong thế chẳng còn gì để mất, ĐT.LA đẩy cao đội hình và khá may mắn tìm được bàn gỡ do công Tài Em ở đầu hiệp hai.

Nhưng khi hy vọng vừa lóe lên, HLV Ricardo đã mắc sai lầm với quyết định vội vã dâng quá cao đội hình. Những khoảng trống phía sau của “Gạch” lộ ra và Lương Phúc đã “trừng phạt” đội khách bằng pha lập công ấn định tỷ số 3-1. Thắng trận này, M.NĐ đã nhìn được chút ánh sáng cuối đường hầm, trong khi ĐT.LA thực sự rơi vào cuộc khủng hoảng, với những nghi ngờ ngày càng lớn nơi ông Ricardo.

Lan Phương