Trận giao hữu với Arsenal có thể không ở sân Mỹ Đình

Ông Lê Hùng Dũng không tiết lộ nhưng theo thông tin chúng tôi nắm được, dự trù kinh phí của BTC cho thương vụ này lên tới hơn 50 tỉ đồng (bao gồm phí ra sân, khách sạn 5 sao, công tác an ninh an toàn, in vé), nhưng nguồn dự thu chỉ mới 25 tỷ đồng và BTC chịu lỗ ít nhất 25 tỉ đồng.

Ngoài ra, riêng tiền thuê chuyên cơ cho Arsenal đã là 200 000 USD (tổng tiền thuê chuyên cơ là 600 000 USD và chia đều cho 3 nước mà Arsenal ghé chân gồm Việt Nam, Indonesia, Nhật Bản).