Trận Quảng Ninh - HAGL có thể bị hoãn vì cơn mưa ngập thế kỷ

(TNO) Diễn biến rất xấu của thời tiết tại Quảng Ninh ảnh hưởng rất lớn đến CLB bóng đá Than Quảng Ninh (T.Quảng Ninh) và thậm chí trận đấu giữa đội chủ nhà gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở lượt 19 V-League không biết có thể tổ chức được đúng vào ngày 2.8 như kế hoạch ban đầu hay không!

Một số khu vực của tỉnh Quảng Ninh vẫn bị ngập - Ảnh: Hải Sâm Một số khu vực của tỉnh Quảng Ninh vẫn bị ngập - Ảnh: Hải Sâm

Trận mưa lịch sử mấy ngày qua khiến người dân Quảng Ninh khốn đốn, nhiều khu vực dân cư vẫn bị ngập sâu trong nước và bùn nên sinh hoạt của đời sống thường nhật cực kỳ khó khăn. Đội T. Quảng Ninh cũng khổ sở không kém mà theo mô tả của ông Phạm Thanh Hùng, chủ tịch CLB: “Chúng tôi phải sống trong cảnh mất điện mất nước. Việc tập tành cũng không thể tốt như lúc thời tiết khô ráo vì chỉ dám tập nhẹ”.

Ông Hùng cũng tỏ ra rất lo lắng: “Tuy ngày 29.7, mưa có ngớt đi một chút nhưng ông trời vốn khó tính. Nhỡ đâu vài hôm nữa lại mưa to trở lại thì rất gay. Trong trường hợp, mưa quá to, buộc chúng tôi phải xin hoãn trận đấu chứ làm sao đá được giữa cơn “đại hồng thủy”, rất nguy hiểm đến tính mạng cầu thủ. Tuy nhiên, nếu thời tiết tốt trở lại thì trận đấu sẽ diễn ra bình thường”.

Kè bị sạt lở và cây đổ ở khắp nơi - Ảnh: Hải Sâm Kè bị sạt lở và cây đổ ở khắp nơi - Ảnh: Hải Sâm

Chúng tôi hỏi là nếu trận đấu vẫn được tổ chức nhưng mạng lưới điện bị mất thì cũng gay không kém. Ông Hùng nói: “Tuy điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng ban tổ chức trận đấu vẫn phải lên kế hoạch tác chiến. Về mặt sân, tôi cho rằng không đáng lo vì hệ thống thoát nước rất tốt, dĩ nhiên mưa quá to thì phải dừng trận đấu còn nếu mưa nhỏ thì vẫn có thể tiếp tục.

Hệ thống điện cũng là chuyện mà chúng tôi luôn phòng bị rất cẩn thận. Có máy nổ để đề phòng sự cố mất điện”.

Theo thông tin của đồng nghiệp chúng tôi thực hiện ngay tại hiện trường, vào 15 giờ ngày 29.7, do trời vẫn mưa nên tại khu vực Đèo Bụt, TP.Cẩm Phả nước vẫn ngập sâu hàng mét, che gần hết cả biển báo giao thông khiến ôtô, xe máy không thể di chuyển nổi.

“Vậy đội HAGL sẽ có mặt tại sân Cẩm Phả bằng cách nào?”. Ông Hùng cho biết: “Đúng là tại quốc lộ 18 đoạn qua khu vực dốc Đèo Bụt, nước ở nhiều điểm ngập sâu khoảng 2m nên nếu muốn di chuyển vào Cẩm Phả, xe ô tô chở đội khách buộc phải vòng qua đường vành đai mới, thời gian mất thêm 30 phút”. Tuy nhiên, phóng viên Thanh Niên Online tại Quảng Ninh thông báo tiếp là cũng ở khu vực đường vành đai mới, một số đoạn bị sạt.

Chính quyền địa phương đã phải huy động máy xúc để giải tỏa những đoạn đường bị sạt lở - Ảnh: Hải Sâm Chính quyền địa phương đã phải huy động máy xúc để giải tỏa những đoạn đường bị sạt lở - Ảnh: Hải Sâm

Ông Hùng chia sẻ: “Chúng tôi vẫn hy vọng từ nay đến 2.8, tình hình thời tiết sẽ tốt hơn. Đội HAGL sẽ vất vả hơn một chút vì phải đi đường vòng hơi phức tạp. Nhưng phải đến ngày 1.8 họ mới di chuyển xuống Quảng Ninh nên có thể khi đó việc đi lại của xe cộ sẽ dễ dàng hơn nếu trời không còn mưa. Dĩ nhiên, đội HAGL sẽ được đón tiếp chu đáo”.

Chúng tôi cũng đã nối máy với ông Nguyễn Minh Ngọc, trưởng BTC giải để tìm hiểu động thái của BTC về sự cố đang xảy ra tại Quảng Ninh.

Ông Ngọc nói: “Chúng tôi vẫn kết nối thường xuyên với BTC sân và họ cũng cho hay, tình hình vẫn kiểm soát được. BTC giải tiếp tục theo dõi sát sao và hiện tại chưa có thông báo cuối cùng về hoãn hay vẫn cho thi đấu trận đấu trên sân Cẩm Phả vào ngày 2.8”.

Mấy ngày trước, đội tuyển U.19 Việt Nam cũng phải bỏ dở trận giao hữu với U.21 Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả vì trời mưa to. Trên đường di chuyển từ Cẩm Phả về Hà Nội, xe chở đội đã phải “bơi” trong nước gần 3 giờ đồng hồ khiến tất cả các thành viên đều thót tim vì sợ hãi. Cũng may đội U.19 Việt Nam đã về đến Hà Nội an toàn nhưng chuyến đi “bão táp” đã in sâu vào ký ức của tài xế thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn lẫn các cầu thủ trẻ.