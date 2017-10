Trận tái đấu giữa Việt Nam - Indonesia bất ngờ bị hoãn

(TNO) Trong khi mọi khâu chuẩn bị cho trận đấu giao hữu lượt về giữa Việt Nam và Indonesia của phía chủ nhà đã gần hoàn tất thì chiều nay (19.9) phía Indonesia bất ngờ thông báo không thể cử đội đến Hà Nội để tham dự.

HLV trưởng Phan Thanh Hùng (giữa) trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam vào chiều 19.9 - Ảnh: Minh Tú

Theo kế hoạch của ban tổ chức, đội Indonesia sẽ đến Hà Nội vào trưa ngày mai (20.9). Phía đội bạn cũng đã gởi danh sách cầu thủ và quan chức tham dự trận đấu này, trong đó có 11 cầu thủ từng ra sân chính thức trong trận giao hữu lượt đi.

Tuy nhiên, vì không thể sắp xếp được đội bóng do bất đồng nội bộ giữa Liên đoàn Bóng đá Indonesia và Ủy ban cứu trợ bóng đá Indonesia, phía bạn đã không thể cử đội qua Việt Nam đá trận lượt về. Hai tổ chức này hiện đang nắm giữ 2 “phiên bản” đội tuyển quốc gia khác nhau, một do HLV người bản địa dẫn dắt và một do HLV Alfred Riedl dẫn dắt.

Trao đổi với Thanh Niên Online, HLV Phan Thanh Hùng rất lấy làm tiếc về việc này: “Rõ ràng sự rút lui vào giờ chót của Indonesia đã ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam. Đây là kết quả từ sự lộn xộn của bóng đá Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thiếu đi một trận đấu để cọ xát cũng như thực hiện những sự thử nghiệm. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một trận đấu giao hữu nên cũng không ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Toàn đội sẽ tập cho hết thời hạn của đợt tập trung này sau đó trả cầu thủ về địa phương như lịch trình”.

HLV Phan Thanh Hùng cũng cho biết, có thông tin cho biết Indonesia sẽ chỉ có thể tham dự trận đấu này vào ngày 16.10 tới, tức là hoãn gần một tháng so với dự kiến. Nếu trận đấu diễn ra vào thời điểm đó thì đội tuyển Việt Nam vẫn có thể sắp xếp tổ chức được.

Anh Kiệt