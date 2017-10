Trận thắng bổ ích của tuyển VN trước Qatar

Chỉ mong đội tuyển VN chơi tốt chứ không dám nghĩ đến một chiến thắng vì Qatar vẫn được đánh giá trên cơ về mọi mặt, nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ đã cảm thấy khá hài lòng với kết quả 2-1 mà các học trò tạo được trong trận đấu giao hữu vào rạng sáng qua.



Trọng Hoàng (phải) trong bài viết VIETNAM SHOCK QATAR 2-1 trên trang www.qatar-tribune.com/

Để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các cầu thủ VN ra sân với băng đen trên tay áo. Dù chơi trên sân khách và chỉ mới lắp ráp đội hình gần 10 ngày nay, nhưng các pha phối hợp của tuyển VN vẫn tỏ ra khá ăn ý. Xem lại trận đấu này trên YouTube, chúng tôi thấy Qatar không hề có ý nhường nhịn mà họ chơi quyết liệt, tấn công ngay từ đầu. Điều này càng chứng tỏ chiến thắng của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ rất có ý nghĩa. Ông Sỹ nói: “Tôi đã bố trí đội hình xuất phát như sau: thủ môn Thanh Bình; hậu vệ: Phước Vĩnh, Gia Từ, Văn Nhiên, Văn Hoàn; tiền vệ: Sỹ Cường, Ngọc Duy, Trọng Hoàng, Quốc Anh, Thành Lương và tiền đạo Anh Đức. Đối thủ rất mạnh, thể lực tốt, chiều cao vượt trội, lối chơi hiện đại, nhưng đội VN đã bình tĩnh thực hiện tốt đấu pháp HLV đề ra”.

Phút 15, VN đã bị dẫn trước khi tiền đạo cao to của Qatar đã thoát bẫy việt vị thành công, mở tỷ số. Rất may, trong suốt thời gian còn lại: “Hàng thủ VN đã chơi khá chắc chắn, tập trung, bọc lót an toàn. Nếu các hậu vệ không tỉnh táo thì VN đã không thể bảo toàn được trận thắng ngược 2-1 bởi Qatar tấn công rất dữ dội. Trọng Hoàng là tác giả của cả hai bàn thắng cho VN và chúng đều xuất phát từ nỗ lực cá nhân cao độ lẫn phối hợp đẹp mắt với đồng đội (bàn gỡ hòa, Hoàng đua tốc độ ở cánh trái và thoát khỏi sự truy cản quyết liệt của hậu vệ Qatar, bàn ấn định tỷ số được thực hiện sau pha bật tường với Anh Đức). Tôi đánh giá cao quyết tâm chiến đấu của Hoàng nhưng thắng lợi này còn nhờ vào sự khát khao của toàn đội. Tuy nhiên, VN vẫn còn một vài điểm cần phải khắc phục, rút kinh nghiệm. Thể lực chưa thực sự tốt, cần phải cải thiện thêm”, ông Sỹ cho biết.

Cũng theo ông Sỹ: “Trận đấu với Qatar rất bổ ích vì đội bạn chơi bóng bổng, chủ yếu tạt từ hai biên vào - rất giống với Uzbekistan, đối thủ mà VN sẽ gặp vào ngày 15.10 tới tại vòng loại Asian Cup 2015. Ngày 11.10, VN sẽ gặp CLB hàng đầu Qatar là Al Arabi và dù không ai bị chấn thương nhưng tôi sẽ tung các cầu thủ chưa chơi trận trước, trong đó có thủ môn Bửu Ngọc, hậu vệ Xuân Thành, Hoàng Quảng, Hải Lâm, Văn Biển, tiền vệ Thanh Trung, Văn Bình, tiền đạo Tiến Thành, Quang Hải”.

Lan Phương

