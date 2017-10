Trận thứ 5 liên tiếp không biết thắng của TP.HCM

Trên sân Thống Nhất, người hâm mộ bóng đá TP.HCM lại một lần nữa lỗi hẹn với chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Simunic. TP.HCM đã có 4 trận liền không thắng trước đó và chuỗi trận không thắng lại kéo dài lên con số 5, sau khi đội bóng này để cho TS.Quảng Nam cầm hòa trong trận cầu không bàn thắng.

Dù sao thì trong hoàn cảnh thiếu vắng đến 5 trụ cột, một kết quả hòa đã là có thể chấp nhận được với TP.HCM. Chính HLV Simunic cũng thừa nhận điều này với Thanh Niên Online sau trận đấu: “Tôi có thể nói gì vào lúc này bây giờ. TP.HCM đang ở trong giai đoạn khó khăn. Trận này chúng tôi lại thiếu vắng nhiều trụ cột. Một kết quả hòa theo tôi cũng là hợp lý với tình cảnh của đội bóng hiện nay. Nếu may mắn hơn TP.HCM đã có thể ghi được bàn thắng. Tôi không quá thất vọng với kết quả này. Một chiến thắng sẽ là điều mà đội hướng tới trong những trận đấu tiếp theo. Hy vọng TP.HCM sẽ sớm cải thiện được tình hình”.

Kể từ khi lên nắm quyền HLV trưởng đội TS.Quảng Nam, HLV Trần Vũ đã mang lại sinh khí mới cho đội bóng này. TS.Quảng Nam đã luôn ra sân với tinh thần rất cao dưới thời HLV Trần Vũ. Và trận đấu với TP.HCM cũng không phải là ngoại lệ. Trong suốt 45 phút đầu tiên, TS.Quảng Nam dù cũng rất thận trọng nhưng cũng sẵn sàng chơi bùng nổ ở những thời điểm cần thiết. Đội khách tạo ra thế trận cân bằng và nhiều thời điểm còn lấn lướt TP.HCM. Nhưng cũng như đội chủ nhà, việc thiếu đi những ngòi nổ đủ khả năng gây bất ngờ khiến TS.Quảng Nam không thể tạo ra đột biến.

Sau hiệp một không có bàn thắng, TP.HCM đẩy nhanh tốc độ trong hiệp 2. Sức tấn công của đội chủ nhà khiến TS.Quảng Nam phải kéo đội hình xuống thấp hơn. Một phần cũng vì xuống sức, TS.Quảng Nam để cho TP.HCM chơi lấn lướt hơn trong hiệp 2. Tạo ra được một số cơ hội, nhưng bàn thắng vẫn là điều mà các học trò HLV Simunic không làm được. Trong một số cơ hội rõ nét, các mũi nhọn của TP.HCM đều kết thúc thiếu đi sự chuẩn xác.

Hòa không bàn thắng, TP.HCM và TS.Quảng Nam tiếp tục ghìm chân nhau ở nhóm cuối bảng. May mắn cho 2 đội bóng này là cả M.Nam Định và H.Huế đều không thắng ở trận chiều nay để rút ngắn khoảng cách.



Tâm điểm của vòng đấu này là trận cầu đinh trên sân Quy Nhơn giữa chủ nhà SQC. Bình Định gặp đội đang đứng đầu bảng xếp hạng Sài Gòn Xuân Thành. Với sự cổ vũ của hơn 5.000 khán giả, đội bóng đất Võ xuất sắc cầm hòa trong 45 phút đầu hiệp một.

Tuy nhiên, với lực lượng mạnh cùng sự góp mặt của nhiều cầu thủ xuất sắc, Sài Gòn Xuân Thành đã thể hiện được bản lĩnh khi giành thắng lợi với tỷ số sít sao 1-0, do công của tiền đạo Nsi ghi ở phút 56. Chiến thắng này đã giúp thầy trò HLV Lư Đình Tuấn tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 26 điểm, hơn 7 điểm so với đội xếp thứ hai là An Giang.

Ở các trận đấu còn lại, F.Tây Ninh giành được chiến thắng đậm nhất vòng đấu, trước H.Huế với tỷ số 3-0. Trên sân nhà, XSKT.Cần Thơ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua TDC.Bình Dương với tỷ số 1-0. Hai trận đấu giữa M.Nam Định gặp K.Kiên Giang và B.Đồng Nai tiếp Than Quảng Ninh đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

SXKT.Cần Thơ – TDC.Bình Dương: 1-0

SQC.Bình Định – Sài Gòn Xuân Thành: 0-1

F.Tây Ninh – H.Huế: 3-0

M.Nam Định – K.Kiên Giang: 0-0

B.Đồng Nai – Than Quảng Ninh: 0-0

TP.HCM – TS.Quảng Nam: 0-0

Hà Nội – An Giang: 1-1

