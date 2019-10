Trận Việt Nam - Malaysia: Kiểm soát gắt gao an ninh sân Mỹ Đình

Để tránh tình trạng vỡ sân và chống thất thu tiền vé, VFF và cơ quan công an đã thiết lập kế hoạch kiểm soát khán giả một cách cụ thể. Theo đó, trận đấu diễn ra vào 20 giờ, khán giả được vào sân trước đó 4 tiếng (từ 16 giờ). Ban tổ chức sẽ bố trí lực lượng kiểm soát tổng cộng 6 cổng (5 cổng vé giấy và 1 cổng vé điện tử). Sau khi kiểm soát vé lần 1, BTC tiếp tục triển khai kiểm soát vòng 2, gồm khán đài A với 7 cửa và 1 cửa kính đường hầm cho khách VIP, khán đài B 6 cửa, khán đài C 4 cửa và khán đài D 4 cửa. Tại mỗi cửa sẽ bố trí 4 nhân viên bảo vệ và 4 cảnh sát kiểm soát vé lần 2. Bộ phận an ninh và hướng dẫn chỗ ngồi cho khán giả sẽ kiểm soát khán giả lần cuối, nhằm ngăn chặn hành vi mang chai lọ, vật cứng và thẩm lậu vé. Ưu tiên bố trí lối đi riêng cho cổ động viên Malaysia (được đến trước giờ thi đấu 3 tiếng đồng hồ, từ 17 giờ) và vào cửa 1, 3, 7 khán đài C.