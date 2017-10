Trang web chính thức của VFF được khôi phục sau 3 giờ bị tin tặc tấn công

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 22 giờ tối 29.7, địa chỉ www.vff.org.vn đã bị vô hiệu hóa. Kẻ xấu đã đột nhập vào máy chủ và biến giao diện trang web của VFF thành nơi tuyên truyền về chống chiến tranh tận Syria. Cái đáng sợ ở giao diện này là hình ảnh con sói hung dữ với dòng chữ Wolf Hacker và thông báo bằng tiếng Anh: "In Syria were living in a peace .

Look!! What those Armed Terrorist Groups have done ,

They killed thousands of innocent Syrian civilians .. we want to say that any one keeps silent today about what's happening in Syria, are involved in the bath of blood just like armed terrorist groups who are asking for having their fake freedom" the freedom of killing people"..

Tạm dịch: Syria đang sống trong hòa bình. Hãy nhìn xem! Những gì nhóm khủng bố có vũ trang đã gây ra. Họ giết hại hàng ngàn người dân Syria vô tội... Chúng tôi muốn nói rằng bất kỳ ai giữ im lặng về tội ác đang diễn ra tại Syria, coi như nhúng tay vào tội ác như các nhóm khủng bố có vũ trang, những kẻ tự do giết người để đòi cái gọi là tự do của họ".

Ông Nguyễn Xuân Gụ - phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông cho biết: “Chưa bao giờ VFF bị tấn công mạng theo kiểu này. Chắc chắn có kẻ xấu muốn lợi dụng trang web của VFF để làm những hành vi với mục đích xấu vì chúng biết bóng đá tại Việt Nam luôn được đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi cũng chưa biết kẻ xấu đó là ai vì VFF không phải cơ quan chức năng kiểm soát về an ninh mạng. Tuy nhiên, ngay sau khi được báo cáo có sự cố, thường trực VFF đã yêu cầu phòng Truyền thông VFF và bộ phận kỹ thuật phải khắc phục ngay. Bộ phận quản trị của máy chủ cũng đã khẩn trương vào cuộc.

Vì thế, sau khoảng gần 3 tiếng bị tê liệt, vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 30.7, trang web của VFF đã hoạt động trở lại, mọi dữ liệu cũng đã được khôi phục. Tuy chưa để lại hậu quả xấu vì sự cố đã được khắc phục tương đối nhanh, nhưng đây cũng là bài học cho VFF. Chúng tôi sẽ phải đề nghị bộ phận nắm giữ máy chủ phải kiểm soát chặt hơn, tránh việc bị tấn công lần nữa. Và trong trường hợp nếu không may bọn tin tặc vẫn tìm cách phá hoại, VFF sẽ báo cáo cơ quan an ninh để điều tra làm rõ vụ việc”.

Lan Phương