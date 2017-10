Trang web của Liên đoàn bóng đá Việt Nam bị tin tặc 'treo' hình đầu sói

Trang web của VFF có địa chỉ: vff.org.vn đã bị thay đổi giao diện và thông tin trên website ghi rõ trang đã bị nhóm tin tặc mang tên Wolf - Sói tấn công.

Hình ảnh trang chủ cũng đã thay đổi, với một màu đen và logo được thay bằng hình đầu một con sói, kèm theo những dòng chữ Wolf Hacker có kèm dòng thông báo bằng tiếng Anh: "In Syria were living in a peace.



Look!! What those Armed Terrorist Groups have done,



They killed thousands of innocent Syrian civilians... we want to say that any one keeps silent today about what's happening in Syria, are involved in the bath of blood just like armed terrorist groups who are asking for having their fake freedom" the freedom of killing people"...



Tạm dịch: Syria đang sống trong hòa bình. Hãy nhìn xem! Những gì nhóm khủng bố có vũ trang đã gây ra. Họ giết hại hàng ngàn người dân Syria vô tội... Chúng tôi muốn nói rằng bất kỳ ai giữ im lặng về tội ác đang diễn ra tại Syria, coi như nhúng tay vào tội ác như các nhóm khủng bố có vũ trang, những kẻ tự do giết người để đòi cái gọi là tự do của họ".



Một cán bộ thuộc phòng truyền thông VFF cho hay, vào khoảng 20 giờ 30 tối nay, cổng thông tin điện tử của VFF vẫn mở được bình thường. Nhưng hai tiếng sau thì không thể. Bộ phận kỹ thuật VFF đang khắc phục sự cố và cố gắng khoảng 20 phút nữa tình hình sẽ trở nên bình thường. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã biết tin này và cho biết sẽ tiếp tục chờ xử lý trước khi có những động thái thích hợp tiếp theo.

Đây không phải là lần đầu tiên trang web của VFF bị tin tặc tấn công. Năm 2014, sau sự kiện CĐV Malaysia tấn công CĐV Việt Nam tại sân Shah Alam (ngày 7.12.2014), website của Liên đoàn bóng đá Malaysia (www.fam.org.my) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (www.vff.org.vn) cũng đều đồng loạt bị sập.

Khi đó, khi truy cập vào trang web www.vff.org.vn, chỉ xuất hiện dòng thông báo: “Tài khoản ngừng hoạt động. Hoặc do quá nhiều người truy cập, hoặc máy chủ hết tài nguyên”. Sau đó, phía VFF cũng đã chính thức thừa nhận website của Liên đoàn tại địa chỉ www.vff.org.vn bị tấn công DdoS.

