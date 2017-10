Tranh ngôi đầu

16h00, sân Lạch Tray: XM.HP – HP.HN “Nóng” trên khán đài



Trận cầu này trở thành tâm điểm của vòng đấu không phải vì vấn đề chuyên môn mà xuất phát từ trên khán đài. Mọi sự chú ý của BTC giải cũng như dư luận sẽ đổ dồn vào sân Lạch Tray chiều này để xem BTC sân có biện pháp gì để trấn áp các phần tử quá khích trên khán đài.



Trở lại trận đấu, dù bị phạt 60 triệu, nhưng điều quan trọng đối với XM.HP là Leandro không bị kỷ luật. Có nhạc trưởng này, thì sự thiếu vắng của Trọng Nghĩa bên cánh phải sẽ không còn là vấn đề lớn. Aniekan nhiều khả năng phải ngồi dự bị, nhường suất đá chính cho Lazaro để phục vụ cho ý đồ tấn công phủ đầu của đội chủ nhà.



Trước nguồn sức mạnh ấy, khả năng chống đỡ của HP.HN đang bị đặt dấu hỏi. Họ chỉ có mỗi Timothy làm điểm tựa cho lối chơi phòng ngự. Nhưng hàng phòng ngự, với Ngọc Tú và John Krause thì thường xuyên mắc sai lầm. Đó là cơ hội để XM.HP tìm lại chiến thắng. Dự đoán: XM.HP thắng 3-1. Minh Minh 15h30, sân Đồng Tháp: CS.Đồng Tháp – SLNA



SLNA bị hổng hàng thủ



Trong trận chiều nay, lực lượng là nỗi lo lớn nhất với đội khách khi 3 trong tổng số 4 vị trí ở hàng phòng ngự không thể ra sân. Nhiều khả năng HLV Hữu Thắng sẽ đưa cầu thủ vừa nhập tịch Helio trám vào vị trí của Cao Xuân Thắng.



Trong khi đó, sau hai trận thua liên tiếp, chủ nhà CS.Đồng Tháp đang rất khát khao tìm lại cảm giác chiến thắng. Ở vòng đấu trước, việc bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn đã khiến thầy trò HLV Phạm Công Lộc phải nhận thất bại trước HP.HN. Trở về sân nhà, CS.Đồng Tháp hiện đang có đầy đủ sức mạnh do không gặp tổn thất về nhân sự. Thành tích sân nhà của CS.Đồng Tháp mùa này vẫn ấn tượng như thường lệ. Mới đây nhất, đội đầu bảng HN T&T cũng phải trở thành “bại tướng” của CS.Đồng Tháp. Đây sẽ là trận cầu rất khó khăn cho SLNA. Dự đoán: CS.Đồng Tháp thắng 2-1. A.T



15h30, sân Thiên Trường: M.Nam Định – ĐT.LA



Cơ hội cho ông Ricardo



Những hy vọng ngày càng rời xa đội bóng thành Nam. Đã 7 vòng đấu trôi qua, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo chưa một lần nếm mùi thắng lợi. Trở về sân nhà tiếp ĐT.LA sau “chuyến hành xác” tại Pleiku, một thất bại nữa lại đang chờ đợi đoàn quân mệt mỏi thể xác, rệu rã tinh thần của sân Thiên Trường.



Mùa giải này, cả đội hình M.NĐ chỉ Hoàng Danh Ngọc thể hiện được năng lực. Nhưng một mình cầu thủ trẻ này là không đủ vực dậy cả “đoàn tàu”. ĐT.LA hiện cũng đang gặp vấn đề về khả năng bắt nhịp dưới triều đại mới của HLV Ricardo. Vì vậy 90 phút trước M.NĐ sẽ là thời cơ tuyệt vời để ĐT.LA lấy trọn 3 điểm và củng cố lại vị thế của mình. Dự đoán: ĐT.LA thắng 2-0. B.M



16h00, sân Nha Trang: K.Khánh Hòa – LS.Thanh Hóa

Tấn Tài (trái) sẽ giúp K.Khánh Hòa cắt đứt mạch thắng của LS Thanh Hóa? - Ảnh: B.D LS Thanh Hóa đứt mạch thắng?



Vừa có trận thắng thứ 3 liên tiếp, LS.Thanh Hóa đang có tâm trạng rất hưng phấn và nhiều hy vọng trong cuộc đua tránh xuống hạng. HLV Vũ Trường Giang đang có trong tay đầy đủ lực lượng để có thể “cháy hết mình” trước K.Khánh Hòa. Tuy nhiên, việc kiếm điểm trên sân Nha Trang vào lúc này cũng không hề dễ dàng cho đội bóng xứ Thanh.



Trở về từ trận thắng bất ngờ trên sân Long An, K.Khánh Hòa ở vòng này phải vắng mặt hậu vệ phải quan trọng Đào Văn Phong vì thẻ phạt. Tương tự, trung vệ Hoàng Đức cũng không thể ra sân vì lý do tương tự. Đây sẽ là khó khăn không nhỏ cho đội bóng phố biển. Tuy nhiên, K.Khánh Hòa đã xác định sẽ lấy công làm thủ trong trận đấu này. Agostinho, Quang Hải cùng Tấn Tài sẽ tiếp tục là những nhân tố chủ lực để K.Khánh Hòa khoan thủng lưới đội khách. Dự đoán: K.Khánh Hòa thắng 2-0. D.L