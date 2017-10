Treo giò 3 trận và phạt 10 triệu đồng đối với cầu thủ Gustavo

(TNO) Chiều 15.8, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 25 V-League. Trong đó, tiền đạo mang áo số 10 của V.Ninh Bình Gustavo Dourado đã phải lĩnh án rất nặng cho hành vi gây rối trên sân.

>> V-League “đá” trên bàn?

>> Trọng tài “sạch” ở cuối mùa giải V-League 2012?

>> V-League đụng vào đâu cũng... nát



Gustavo Dourado bị treo giò 3 trận cho hành vi gây rối trên sân Vinh - Ảnh: Minh Tú

Gustavo Dourado đã trở thành tâm điểm của trận đấu giữa 2 đội Sông Lam Nghệ An và V.Ninh Bình trên sân Vinh vào chiều 12.8.

Không hiểu do mâu thuẫn từ đâu mà ngay sau khi hiệp 1 kết thúc, Gustavo và trung vệ Như Thành, đều của V.Ninh Bình, đã lời qua tiếng lại với nhau rất gay gắt. Nếu như không có sự can ngăn kịp thời của ban huấn luyện và các đồng đội, có lẽ 2 cầu thủ này đã lao vào nhau ẩu đả giữa sân Vinh.

Không chỉ dừng lại ở đó, Gustavo tiếp tục có những hành động “đại náo” sân Vinh, khiến người chứng kiến phải ngao ngán. Phút 68, Gustavo đánh nguội cầu thủ Hoàng Thịnh bên phía đội chủ nhà và bị trọng tài Phùng Đình Dũng truất quyền thi đấu.

Chưa hết, ngay sau khi bị đuổi khỏi sân, tiền đạo của Ninh Bình quay sang đánh hậu vệ Âu Văn Hoàn của Sông Lam Nghệ An. Và sau khi bị đưa vào phòng cách ly, Gustavo liên tục tìm cách chạy ra ngoài và lên cả khu khán đài dành cho khách mời đặc biệt của sân Vinh ngồi như thể thách thức ban tổ chức sân.

Khi được các thành viên của ban tổ chức sân Vinh yêu cầu rời khỏi khu vực dành cho khách mời đặc biệt, tiền đạo của Ninh Bình không những không chịu mà còn to tiếng với lời lẽ rất khó nghe khiến cho lực lượng an ninh phải đến can thiệp.

Với những hành động gây rối ở sân Vinh cùng việc bị truất quyền thi đấu do đánh nguội cầu thủ đối phương trong trận đấu, Gustavo đã bị Ban kỷ luật VFF ra quyết định treo giò 3 trận và phạt 10 triệu đồng.

Như vậy, Gustavo sẽ vắng mặt ở trận đấu cuối gặp SHB.Đà Nẵng và 2 trận đấu ở mùa giải mới của V.Ninh Bình.

Ngoài ra, Ban kỷ luật VFF cũng đã ra quyết định phạt CLB Hoàng Anh Gia Lai 3 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu với CLB Hà Nội T&T.

Sơn Tùng