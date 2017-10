Treo giò vĩnh viễn 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ

(TNO) Chiều nay (15.4), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra quyết định cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá vĩnh viễn và phạt tiền đối với 6 cầu thủ Đồng Nai vì tham gia dàn xếp tỷ số.

Các cầu thủ Đồng Nai tham gia dàn xếp tỷ số đã phải trả giá đắt - Ảnh: Thái Sơn Các cầu thủ Đồng Nai tham gia dàn xếp tỷ số đã phải trả giá đắt - Ảnh: Thái Sơn

Theo quyết định của Ban kỷ luật VFF, 6 cầu thủ của CLB Đồng Nai gồm: Phạm Hữu Phát, Đinh Trung Kiên, Hà Niệm Tiến, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Đức Thiện và Nguyễn Thành Long Giang bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá vĩnh viễn.



Ngoài ra, các cầu thủ nói trên còn bị phạt tiền. Theo đó, Hữu Phát trong vai trò lôi kéo, rủ rê bị phạt 30 triệu đồng còn các cầu thủ còn lại bị phạt mỗi người 20 triệu đồng. Các cầu thủ trên có quyền khiếu nại quyết định của VFF.



Vụ các cầu thủ Đồng Nai tham gia dàn xếp tỷ số diễn diễn hồi năm ngoái, trong trận đấu với Than Quảng Ninh vào ngày 20.7. Khi đó, Phạm Hữu Phát biết CLB Đồng Nai có 22 điểm, chắc suất trụ hạng nên nảy sinh ý định dàn xếp tỷ số trận đấu để bán độ.



Do một mình Phát không thể thực hiện việc dàn xếp tỷ số nên đã móc nối với các cầu thủ khác là Nguyễn Thành Long Giang, Phan Lưu Thế Sơn, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện và Hà Niệm Tiến để bàn kế hoạch. Cả nhóm cũng thống nhất đặt cược cá độ 200 triệu đồng trong trận này với tỷ lệ 1 ăn 0,7 (đặt cược 1 triệu đồng nếu thắng sẽ được 700 nghìn đồng và thua sẽ mất số tiền đặt cược).



Tại trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Đồng Nai đã diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả ngày 20.7.2014, nhóm cầu thủ cá độ do đội trưởng Phạm Hữu Phát cầm đầu đã chơi không đúng với khả năng sức lực và thua với tỷ số 2-5. Ngay sau khi trận bóng kết thúc được vài giờ đồng hồ thì Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đã triệu tập, bắt giữ những người liên quan.



Hiện Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án hình sự tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại CLB Đồng Nai tới Viện KSND Tối cao và đề nghị truy tố các bị can về các tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tân Lam