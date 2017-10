Triệt để ngăn ngừa tiêu cực trong bóng đá

VPF và Tổng cục An ninh 2 đã có sự phối hợp tăng cường phòng chống tiêu cực trong bóng đá qua Hội nghị triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các giải bóng đá quốc gia vào chiều 7.3 vừa qua.

Chủ trì hội nghị là các thiếu tướng Trịnh Văn Thống và Nguyễn Chí Dũng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (TCAN) 2; đại diện lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (TCCS), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm trật tự xã hội cùng đại diện ban giám đốc công an 15 tỉnh thành phía nam. Về phía VPF có Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng, Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên, Tổng giám đốc Phạm Ngọc Viễn.

Sau khi nghe đại diện VPF báo cáo tóm tắt về diễn biến 8 vòng đấu đầu tiên của cả V-League lẫn giải hạng nhất cùng tình hình an ninh trật tự trên sân cỏ cả nước, đại diện ngành công an các địa phương nêu nhiều ý kiến xoay quanh các biện pháp nghiệp vụ đã và sẽ tiếp tục thực hiện, đảm bảo tinh thần các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.



Thiếu tướng Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2 Trịnh Văn Thống phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Đ.T

Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên thay mặt VPF đề xuất một số giải pháp cấp thiết, trong đó nhấn mạnh đến việc sớm công bố văn bản về quy chế phối hợp giữa TCAN, TCCS, VFF và VPF về đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho các giải bóng đá đồng thời đẩy mạnh việc phòng chống các hiện tượng tiêu cực không chỉ ở mùa giải năm nay mà còn cho cả nhiều mùa bóng sau này. Ngoài ra, ông cũng đề cập đến việc thành lập hệ thống an ninh nội bộ (do một lãnh đạo VPF đứng đầu), với sự cố vấn của các chuyên gia an ninh, nhằm tập hợp, cung cấp chứng cứ các vụ việc nghi vấn cho Ban Đạo đức VPF xử lý tiêu cực hoặc ở mức độ cao hơn, giao cho lực lượng công an thụ lý điều tra…

Thiếu tướng Trịnh Văn Thống đã đưa ra một danh sách “những điều cần làm ngay” với sự phối hợp chặt chẽ giữa TCAN, TCCS, VFF và VPF, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, chi tiết cho các phòng, ban, cục nghiệp vụ của A83 cũng như C45, từ sơ kết đánh giá công tác bảo vệ an ninh, an toàn từng trận đấu, vòng đấu cho đến xác định mọi biểu hiện, nghi vấn tiêu cực của trọng tài, HLV, cầu thủ để có hướng xử lý, ngăn chặn cũng như triệt phá. Một đường dây nóng cũng sẽ được thiết lập để kết nối người lãnh đạo cao nhất với các bộ phận nghiệp vụ công an, ban tổ chức trung ương cũng như ban tổ chức các địa phương để có thể sẵn sàng ứng phó, giải quyết nhanh chóng và kịp thời mọi tình huống xấu nhất, đặc biệt là ở những vòng đấu cuối cùng của mùa giải…

Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng bày tỏ hy vọng, với nỗ lực của các ban ngành chức năng cùng tất cả các bên liên quan, kế hoạch này sẽ là nền tảng cho việc tìm ra “phương thuốc đặc trị” hữu hiệu cho những “căn bệnh” nguy hiểm của làng bóng đá nước nhà giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai.

Ban đạo đức sắp hình thành Một trong những nội dung chính của HĐQT VPF họp chiều qua tại TP.HCM là nghe trình bày về đề án thành lập Ban Đạo đức. Chủ tịch Võ Quốc Thắng cho biết TCAN 2 rất hoan nghênh việc ra đời của ban này và sẵn sàng hỗ trợ tối đa để Ban Đạo đức thể hiện tốt chức năng và nhiệm vụ giúp cho giải đấu thật sự lành mạnh, trong sạch và fair play. Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên đề nghị làm rõ hơn trong quy chế chức năng quan trọng nhất của Ban Đạo đức là thẩm định “mùi” các trận đấu và các tập thể, cá nhân có liên quan. Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng yêu cầu Ban Đạo đức cần xây dựng lộ trình phù hợp và đã ra đời là phải thể hiện sự nghiêm minh, dũng cảm, quyết liệt với các biểu hiện tiêu cực. Trưởng ban Kiểm soát Lê Tiến Anh đề nghị phải đặt vai trò Ban Đạo đức khác với Ban Giải quyết khiếu nại của VFF, tránh hiện tượng chồng chéo và phủ định khi ban hành các văn bản khác nhau như với Ban Kỷ luật VFF thời gian qua. (T.K)

Đào Tùng