Triều Tiên thắng nhàn hạ

Chơi bóng như ru ngủ số ít khán giả trên sân Mỹ Đình nhưng các cầu thủ CHDCND Triều Tiên vẫn có được chiến thắng 1-0. Pha dứt điểm từ xa của An Chol Hok đủ hiểm để đánh bại thủ thành Al Khaledi của U.23 Kuwait, giúp đội bóng đến từ Đông Á giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận đấu, xứng đáng với sự nhận định về khả năng giành chức vô địch Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội của giới chuyên môn từ trước khi giải bắt đầu.

Chơi chặt chẽ hơn so với trận đấu gặp tuyển Việt Nam, U.23 Kuwait tỏ ra ngang ngửa về thế trận, thời gian kiểm soát bóng, số cơ hội ghi bàn… so với đối thủ Triều Tiên. Điểm khác biệt giữa họ chính là kinh nghiệm xử lý tình huống trước khung thành đối phương của U.23 Kuwait còn non. Nếu bình tĩnh hơn, Issa Ali đã có thể giúp đội bóng của mình vượt lên dẫn bàn trước. Và nếu chính xác hơn, trọng tài lẽ ra phải công nhận bàn thắng của Fahad Boduraid sau khi cú dứt điểm của anh dường như được thủ môn Ju Kwang Min vớt ra từ phía sau vạch vôi.

Thắng 1-0 lần thứ 2, CHDCND Triều Tiên chỉ cần cầm hòa tuyển Việt Nam ở trận cuối là hoàn thành “mục tiêu cao nhất có thể”, như HLV Jo Tong Sop từng phát biểu trước khi giải bắt đầu.

