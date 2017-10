“Trình độ quản lý của VFF yếu kém”

Đó là nhận xét của ông Trần Bảy, cựu Tổng thư ký VFF, tại Hội thảo Chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, do Tổng cục TDTT tổ chức vào hôm qua.

Tham dự gồm các chuyên gia bóng đá, các cựu chủ tịch, Tổng thư ký LĐBĐ VN (VFF) các thời kỳ và đại số cơ quan chức năng. Ông Bảy nhấn mạnh trình độ quản lý của VFF khóa VI quá yếu kém, không đủ bản lĩnh, không dám đương đầu với cái đúng lẫn cái sai đang diễn ra trên sân cỏ VN. Ông Dương Nghiệp Chí, Chủ tịch VFF khóa I, nói ông bất an về tình hình “hỗn loạn” của bóng đá VN hiện nay và cho rằng nền bóng đá nước nhà không biết do ai quản lý! Sự đôi co, nói xấu nhau giữa VFF, VPF khiến dư luận lo ngại. Ông Chí nói bóng đá VN cần được tăng cường kỷ cương mới theo đuổi những mục tiêu đề ra.

Ông Mai Đức Chung, nguyên Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT, đề ra một số biện pháp cải tạo bóng đá trẻ, đẩy mạnh công tác y học, chất lượng dinh dưỡng cho các tuyển thủ mà theo ông: “Dù tiền ăn đến 500.000 đồng/ngày nhưng nếu phi khoa học thì thể lực cầu thủ yếu vẫn hoàn yếu”. Ông Mai Liêm Trực, Chủ tịch VFF khóa IV, cũng bày tỏ một số ý kiến sâu sắc, trong đó có ý nhắc lại câu nói bất hủ ông từng đưa ra trước đây: “Mặt bằng VFF thấp hơn mặt bằng xã hội”.

Theo đề án chiến lược, từ năm 2012-2020 bóng đá VN phấn đấu đoạt ngôi vô địch AFF Cup hoặc SEA Games (từ 2-3 lần), đứng trong tốp 15 châu Á (với bóng đá nam), xếp thứ 6-7 châu Á (với bóng đá nữ); vượt qua vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Tại giai đoạn 2 (2021-2030), bóng đá VN hướng tới mục tiêu đứng trong tốp 10 châu Á đối với bóng đá nam và tốp 5 châu Á đối với bóng đá nữ. Nguồn thu của bóng đá VN từ nay đến năm 2015 mỗi năm đạt 100 - 130 tỉ đồng, sau đó nâng lên 130 - 150 tỉ. Mỗi CLB chuyên nghiệp thu 40 - 50 tỉ đồng/năm.

Nhật Duy