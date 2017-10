Hai đại gia một thời của bóng đá VN là Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương đã tìm được sức mạnh hủy diệt của mình để trở lại đường đua vô địch V-League năm nay.

Becamex Bình Dương (áo sậm) thắng hủy diệt QNK Quảng Nam - Ảnh: Khả Hòa

Đội bóng của HLV Lê Thụy Hải gây ấn tượng mạnh khi thắng đậm 3 trong 4 trận gần đây đều với tỷ số choáng ngợp. Sau khi thắng Đồng Nai 4-1, Hùng Vương An Giang 4-1, họ tiếp tục dội cơn mưa gôn vào lưới “hiện tượng” QNK Quảng Nam (QN) đến 5-2. Chưa bao giờ hàng công Becamex Bình Dương (BD) mạnh như lúc này khi ngoài cặp song sát Abbas, Suleiman còn có Huỳnh Kesley, Anh Đức, Moses, nhưng lợi hại hơn chính là những pha kiến tạo sắc sảo của bộ đôi Sông Lam Nghệ An cũ Trọng Hoàng - Văn Bình. Chính 7 cầu thủ này đã tạo ra những mặt trận tấn công lợi hại xé nát hàng thủ QN. Lần lượt Moses, Abbas, Huỳnh Kesley, Suleiman và Anh Đức lập công cho BD. Chiến thắng hủy diệt này giúp BD lấy lại hình ảnh và sắp tới họ sẽ còn thuận lợi hơn khi tiếp Vissai Ninh Bình ngay trên sân nhà để hy vọng nhảy vào top 3. Tuy vậy, BD sẽ còn được đánh giá cao hơn nếu hàng thủ đừng chơi bóng cẩu thả và mất tập trung. Nếu thủ môn Quốc Thiện Esele không xuất sắc thì BD dễ có hiện tượng công làm thủ phá.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) không thật sự đồng đều trong tấn công như BD vì họ chỉ dựa chủ yếu vào phong độ của Timothy. Chính “bò mộng” này đã ghi cú đúp chỉ trong 12 phút cuối trận để mang về chiến thắng 2-0 cho đội bóng phố núi trước An Giang. Nhưng HAGL sở dĩ tìm lại được niềm tin là do họ đã phát huy ý chí và tinh thần quyết liệt đến giờ chót như cách quật ngã Sông Lam Nghệ An 3-1, QN 5-3 và hòa BD 1-1 gần đây, chứ không còn đánh mất mình như trận thua dễ dàng 1-4 trước Hà Nội T&T. Hơn nữa, HAGL còn cho thấy họ bắt đầu có chiều sâu trong lực lượng, mạnh dạn sử dụng vài cầu thủ chơi nhiều vị trí khác nhau, nên có thể thích nghi với bất cứ đấu pháp nào. Từ đó tạo được sự chắc chắn và ổn định trong lối chơi. Chỉ cần giữ được khí thế đó, HAGL sẽ trở thành thách thức lớn cạnh tranh ngôi đầu.

HLV sẽ bị phạt nếu phát biểu sai Đó là ý kiến của Trưởng BTC giải Tanaka Koji khi ông cho rằng tại J-League HLV phát biểu sau trận đấu có quyền đưa ra nhận xét của mình, nhưng liên quan đến công tác của trọng tài (TT) nếu quy kết không đúng lần đầu sẽ bị nhắc nhở và lần sau sẽ bị phạt, thậm chí phạt rất nặng nếu lời nói có ý xúc phạm đến nghề nghiệp của TT. Ở VN, theo ông cũng phải áp dụng, không phải chỉ để bảo vệ TT khi họ làm đúng mà còn thể hiện văn hóa phát ngôn của HLV. Có lẽ BTC nêu lên điều này vì liên quan đến việc HLV Đinh Cao Nghĩa của Than Quảng Ninh đã phát biểu rằng TT Trần Trung Hiếu và trợ lý Nguyễn Như Phong có thể đã sai khi không thổi phạt việt vị Quang Hải, dẫn đến bàn thắng thứ 3 của Hồ Văn Thuận (Hải Phòng thắng Than Quảng Ninh 3-0). Cụ thể là trợ lý đã căng cờ nhưng TT phớt lờ. Giám sát Nguyễn Văn Mùi cho rằng đó là phát biểu sai, trợ lý căng cờ là vì hậu vệ Than Quảng Ninh phạm lỗi với Quang Hải, nhưng TT chính cho lợi thế, chứ không phải việt vị. T.K

Đăng Khoa

