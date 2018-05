Trợ lý trọng tài trận Hà Nội – HAGL quá kém

Dù chỉ là trận cầu ở cúp Quốc gia, nhưng trận Hà Nội – HAGL diễn ra hay, hấp dẫn với tốc độ cao từ đầu đến cuối trận. Đúng ra đây là trận đấu hoàn hảo nếu như không có hạt sạn từ cách phất cờ khó hiểu của các trợ lý. Khi HAGL dẫn trước 1-0 do công Văn Toàn, đội bóng phố núi liền chuyển sang thế phòng ngự phản công. Văn Toàn –được HLV Nguyễn Việt Thắng đánh giá là mẫu tiền đạo di chuyển không bóng hay nhất VN hiện tại, Toàn được cắm ở tuyến trên nên luôn uy hiếp khung thành thủ môn Phí Minh Long trong thế phản công mà HAGL dựng lên. Không chỉ duy chuyển khôn ngoan, Văn Toàn còn có tốc độ nên anh đặc biệt nguy hiểm nếu phá bẫy việt vị thành công.



Thế nhưng, lối chơi phản công của HAGL bế tắc bởi trợ lý trọng tài số 2 Trần Văn Hải cứ thấy Văn Toàn thoát xuống là phất cờ không cần biết có việt vị hay không. Có thể ông Hải không tiêu cực, không yếu chuyên môn, nhưng lại muốn an toàn nên cứ “phất lầm còn hơn bỏ sót”. Trong các pha phất việt vị của ông Hải, rõ nhất là tình huống ở phút 62 và phút 70, rõ ràng Văn Toàn đứng sau hàng thủ của Hà Nội gần cả mét, nhưng không hiểu sao ông Hải cứ nhắm mắt phất bừa. Tâm lý muốn an toàn cũng là tâm lý chung của các trợ lý trọng tài kém bản lĩnh ở Việt Nam.

Trong những lần bình luận V-League, bình luận viên nổi tiếng Vũ Quang Huy luôn nhắc đến bản lĩnh yếu kém của các trợ lý trọng tài nên cứ phất việt vị cho an toàn. Ông Vũ Quang Huy thường nói trên sóng truyền hình rằng, các trợ lý trọng tài Việt Nam vì muốn an toàn cho mình nên chọn cách phất việt vị để khỏi bị điều tiếng nếu không may cầu thủ ghi bàn trong thế việt vị.

Trao đổi với chúng tôi, một giám sát trọng tài chia sẻ: “Trọng tài ở Việt Nam kém bản lĩnh quá nên luôn ra sân trong tư thế lo ngại. Đây cũng chính là điểm yếu chết người mà nếu không khắc phục, chúng ta sẽ không có đội ngủ trọng tài giỏi”.

Từ yếu kém, thiếu bản lĩnh, sai sót của trọng tài trận Hà Nội – HAGL, thiết nghĩ Ban trọng tài và VPF không nên bỏ qua những lỗi phất việt vị ẩu của các trợ lý. Không chỉ là nhắc nhở mà cần phải tổng hợp các lỗi của trợ lý trọng tài một cách cụ thể, nếu ai quá kém, quá yếu, quá thiếu bản lĩnh thì không nên mời họ làm trợ lý trọng tài ở các giải hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Khánh Châu