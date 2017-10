19:35 Tường thuật Làm khách trên sân của Long An nhưng tâm lý của cầu thủ FLC Thanh Hóa khá thoải mái. Một phần cũng nhờ đội đầu bảng Hà Nội đã bất ngờ để thua HAGL trong trận đấu sớm của vòng 23 diễn ra hôm qua. Ngay từ phút thứ 2, FLC Thanh Hóa đã có bàn mở tỷ số, bằng pha sút phạt đẳng cấp của Lê Quốc Phương. Chủ nhà Long An gần như chắc chắn rớt hạng, thế nhưng các học trò của HLV Minh Phương thi đấu vẫn rất nhiệt tình. Tình huống đáng chú ý và có lẽ gây tranh cãi nhất ở vòng đấu này diễn ra ở phút 65, khi Louis Adolphe sút tung lưới FLC Thanh Hóa nhưng trọng tài đã "bẻ còi", không chấp nhận bàn gỡ hòa này. Theo quan sát của chúng tôi, Louis Adolphe không việt vị trong tình huống này (mặc dù có 1-2 đồng đội của anh đã đứng dưới hàng hậu vệ của FLC Thanh Hóa). Khi đó, trọng tài biên cũng không căng cờ bắt việt vị và trọng tài chính là ông Trần Văn Lập cũng đã công nhận bàn thắng. Thế nhưng, trước sức ép, sự phản đối dữ dội từ phía FLC Thanh Hóa, sau vài phút hội ý với trọng tài biên, trọng tài chính Trần Văn Lập đã thay đổi quyết định và không công nhận bàn thắng. Chính sự ức chế này đã khiến cho cầu thủ Long An đá trong trạng thái chán nản và dẫn đến bàn thua thứ 2. Tình huống diễn ra ở phút 87, từ đường chuyền bên cánh phải của Văn Quang, Pape Omar trong vòng cấm đỡ bóng nảy ra. Tuy nhiên anh vẫn kịp nhoài người dứt điểm về khung thành trước sự bất lực của hai hậu vệ Long An. Chiến thắng 2-0 trên sân Long An đã giúp FLC Thanh Hóa tạm thời chiếm lại ngôi đầu bảng, ít nhất là trong 24 giờ tới, trước khi trận đấu giữa SHB.Đà Nẵng và Quảng Nam (đang có 39 điểm) diễn ra. Hai trận đấu sớm của hôm nay cũng đã kết thúc với kết quả như sau: Sanna Khánh Hòa 1-1 SLNA; Than Quảng Ninh 1-0 Hải Phòng. Trên sân 19.8 ở thành phố biển Nha Trang, Sanna Khánh Hòa đã sớm có bàn mở tỷ số từ phút thứ 10 do công của Quốc Chí, thế nhưng khi hiệp 2 chỉ còn 10 phút, Michael Olaha đã san bằng 1-1 cho đội khách SLNA. Kết quả trên khá đáng tiếc cho Sanna Khánh Hòa. Bởi nếu giành trọn 3 điểm, họ đã có thể chen chân vào cuộc đua vô địch với 40 điểm. Nhưng giờ đây, với 1 điểm từ trận hòa này, Sanna Khánh Hòa được 38 điểm và tiếp tục giữ vị trí thứ 5. Điều Sanna Khánh Hòa không làm được thì Than Quảng Ninh đã làm được. Bàn thắng duy nhất ở phút 12 của Patiyo Tampwe chẳng những giúp đội bóng vùng mỏ vươn lên vị trí thứ 3 với 39 điểm, mà còn giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đòi nợ thành công trong trận derby vùng Đông Bắc. Ở lượt đi, Than Quảng Ninh đã "phơi áo" 0-2 trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. 15:38 TRỰC TIẾP





Long An là đội gần như cầm chắc suất xuống hạng mùa này khi mới chỉ có được 10 điểm sau 22 vòng đấu. Thầy trò Nguyễn Minh Phương lại nhen nhóm hy vọng khi họ cầm hòa Sài Gòn ở vòng đấu trước trên sân nhà với kết quả 3-3. Với 1 điểm giành được không chỉ giúp Long An thêm hy vọng mà còn là động lực lớn để hướng đến trận đấu gặp FLC Thanh Hóa vào chiều nay trên sân nhà.

Xét về lực lượng, Long An là đội lép vế hơn rất nhiều so với FLC Thanh Hóa. Tuy không còn nhiều hy vọng nhưng HLV Minh Phương vẫn dặn các học trò thi đấu hết mình vì người hâm mộ và màu cờ sắc áo của đội bóng. Do vậy, Long An cũng được kỳ vọng sẽ là đội có thể cản bước FLC Thanh Hóa trong cuộc đua vô địch.

Đáng chú ý là đội bóng xứ Thanh lại mất đi 2 cầu thủ khá quan trọng là Mai Tiến Thành và Văn Bình do thẻ phạt. Vì thế, HLV Petrovic buộc phải tìm người thay thế. Với lực lượng vượt trội cộng với khát khao giành chiến thắng để xóa đi nỗi buồn ở vòng đấu trước, FLC Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này mặc dù đá trên sân khách.

Hơn nữa, thành tích đối đầu vẫn đang ủng hộ đội bóng xứ Thanh. Một chiến thắng sẽ giúp cho đoàn quân của HLV Petrovic thêm cơ hội trong cuộc đua vô địch khi họ để cho Quảng Nam và Hà Nội vượt lên trong chặng đua nước rút.

Lịch thi đấu hôm nay 17 giờ: Than Quảng Ninh - Hải Phòng Sanna Khánh Hòa - SLNA 17 giờ 30: Long An - FLC Thanh Hóa

