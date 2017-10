Trọng tài bị “giam” trong sân Thanh Hóa

Vì mắc sai sót nghiêm trọng trong trận đấu giữa Thanh Hóa và Xi măng Xuân Thành Sài Gòn vào chiều qua, tổ trọng tài chính đã bị khán giả xứ Thanh phản ứng dữ dội và phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng an ninh mới thoát khỏi sân trước sự bủa vây của hàng nghìn người.

Cổ động viên đội nhà bắt đầu la ó dữ dội ngay sau bàn thắng thứ 2 của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (bàn đầu ở phút 23 do công của Moses). Phút 84, trong tình huống tấn công của đội khách, Moses đi bóng vượt qua được thủ môn đối phương nhưng bóng đã “chườm” ra khỏi đường biên ngang. Anh này dùng chân khều lại bóng và chuyền cho Đức Linh, nâng tỷ số lên 2-0.

Trợ lý trọng tài (TT) Nguyễn Quang Hưng đã không phất cờ, báo hiệu bóng đã lăn khỏi đường biên ngang và lập tức chai lọ, giày dép được ném như trút xuống đường piste. Khán giả còn đốt giấy, áo mưa và văng tục ầm ĩ. Trước động thái này, TT chính Phùng Đình Dũng đã phải cho dừng trận đấu gần 7 phút để hội ý với cộng sự. Nhưng rút cuộc, bàn thắng vẫn được công nhận.

Sau trận đấu, khán giả không “buông tha”, nán lại trên các khán đài và thậm chí còn bao vây lối ra vào và xe của đội khách. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Một số phóng viên định chụp ảnh còn bị một vài thanh niên quá khích dọa đánh. Chứng kiến tại chỗ toàn bộ sự việc, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly đã tức tốc điện đàm với lãnh đạo Công an tỉnh nhờ giải vây.

Một tiếng sau trận đấu, xe của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn mới rời được sân còn tổ TT phải “lưu trú” trong sân đến 20 giờ 15. BTC sân cũng phải bố trí một xe an ninh “hộ tống” xe chở TT về khách sạn và các TT đã phải rời Thanh Hóa ngay trong đêm. Ông Nguyễn Tấn Hiền cho biết: “Cũng may không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra vì công an đã bố trí lực lượng khoảng hơn 300 người để cứu vãn tình thế”.

Ông Trần Duy Ly nói với Thanh Niên: “Khán giả phản ứng dữ dội vì đã được xem đi xem lại trên ti vi pha quay chậm tình huống dẫn đến bàn thắng. Màn hình của đài VTC để ngay khán đài và bình luận viên Vũ Quang Huy đã chỉ lại cho tôi tình huống đó. Tôi thừa nhận, TT đã sai vì bóng đã đi ngoài đường biên đến một thân bóng. Chắc chắn sẽ bị xử lý theo đúng luật định”. Với lỗi nặng như trên, trợ lý TT Nguyễn Quang Hưng ít nhất sẽ bị treo cờ 3 trận, còn TT chính cũng sẽ bị treo còi ít nhất 2 trận.

Kết quả các trận còn lại: Hà Nội T&T thắng Becamex Bình Dương (BD) 4-1 (Samson ghi 2 bàn, Văn Hiếu, Bảo Khanh ghi cho T&T, Tăng Tuấn gỡ cho BD, Aniekan sút hỏng 11 m), Vicem Hải Phòng thắng Đồng Nai 4-0 ( Quang Hải 2 bàn, Gilberto và Tấn Tài ghi), SHB Đà Nẵng thắng Vissai Ninh Bình 2-0 (Hoàng Quảng và Merlo ghi). Xếp hạng sau 17 lượt: 1/ SLNA: 32 điểm, 2/ Hà Nội T&T: 31 điểm, 3/ SHB Đà Nẵng: 30 điểm, 4/ HAGL: 28 điểm, 5/ Thanh Hóa: 24 điểm, 6/ XM Xuân Thành Sài Gòn: 23 điểm, 7/ Vicem Hải Phòng: 22 điểm, 8/ Đồng Nai: 22 điểm, 9/ Vissai Ninh Bình: 19 điểm, 10/ ĐTLA: 17 điểm, 11/ Becamex Bình Dương: 16 điểm, 12/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 13 điểm. (L.P - Q.H - Đ.Nghi - T.K)

