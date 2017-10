Trọng tài bị tấn công 

Ngoài nỗi lo về chuyện cầu thủ có thể bán độ, V-League những vòng cuối còn cộm lên vấn đề công tác trọng tài, mà vòng đấu hôm qua chính vua áo đen đã bị tấn công trên sân Long Xuyên.

Trọng tài Phùng Đình Dũng (bìa phải) bị nhân viên bảo vệ sân Long Xuyên tấn công - Ảnh: Dương Thu

Khi biết trọng tài (TT) Phùng Đình Dũng cầm còi trận gặp Than Quảng Ninh (TQN) vào chiều qua, lãnh đạo CLB Hùng Vương An Giang (AG) lập tức có ý kiến với những người có trách nhiệm của VPF và BTC giải là trong tình thế AG đang chạy đua để tránh phải đi play-off thì ngoài nỗ lực của đội bóng, rất cần tiếng còi minh bạch và công tâm của TT. Phía AG không khiếu nại TT Dũng nhưng “nhắc” khéo rằng BTC và giám sát nên lưu ý ông này thổi rõ ràng, dứt khoát với từng tình huống, cũng như đừng có những hành xử dễ gây “chết oan” cho đội yếu thế, để rồi rơi vào chuyện không hay như vòng trước ông cầm còi tại sân Chi Lăng. Cần nhắc lại trận đấu đó, TT Dũng đã cho chủ nhà SHB Đà Nẵng hưởng quả phạt đền trong tình huống nhạy cảm gần cuối giờ, đồng thời rút thẻ đỏ với đội trưởng Minh Châu của Hải Phòng do cầu thủ này phạm lỗi tranh cãi thiếu văn hóa. Sau trận đấu, TT Dũng đã suýt bị một số CĐV Hải Phòng hành hung.

Sự cố này tưởng chừng sẽ được VPF, BTC giải khuyến cáo với BTC sân để có thể bảo đảm an ninh và an toàn cho TT nhưng vẫn xảy ra sơ hở. Ngay sau trận đấu trên sân Long Xuyên (AG thua TQN 1-2), TT Dũng đã bị thủ môn Văn Hóa của AG lao đến phản ứng vì cho rằng thổi ép AG, bỏ thẻ nhiều cầu thủ TQN, để bạo lực leo thang. Chưa hết, khi Văn Hóa được BHL và đồng đội can ngăn thì TT Dũng trên đường đi vào khu thay đồ đã bị một nhân viên bảo vệ sân Long Xuyên bay đến tấn công khiến TT Dũng phải né tránh thối lui, cùng lúc cảnh sát ập vào can ngăn và giữ nhân viên này lại. Từ trên khán đài, hàng trăm khán giả đã nán lại và chặn cửa phản ứng TT, trong đó có nhiều lời lẽ xúc phạm và đe dọa, khiến tổ TT và cả đội TQN gần 1 tiếng đồng hồ sau đó vẫn phải ở trong sân. Trước sự vây ép của CĐV quá kích, cảnh sát bảo vệ phải đưa tổ TT và đội TQN về tận Cần Thơ.

Việc TT bị tấn công xuất phát từ sau pha bóng Felix (AG) bị thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 38. Phía AG ức chế cho rằng TT có phần thổi ép họ nên thi đấu thiếu bình tĩnh. Thêm vào đó, một số vị trí của đội TQN chơi tiểu xảo nhưng TT lại bỏ qua càng khiến những cái đầu nóng của AG chực chờ phát hỏa. Tình huống gay cấn và gây hỗn loạn nhất cho thấy TT Dũng yếu kém là pha Bùi Văn Sang (6, AG) và Huy Cường (8, TQN) va chạm ở phút 76, sau đó cả 2 đạp nhau ngay trên sân nhưng TT lại ngó lơ. Khi cầu thủ 2 đội nhào đến tranh cãi và nhắc thì TT mới chạy ra hỏi TT bàn rồi rút 2 thẻ đỏ cho hai cầu thủ này. Không quán xuyến tốt trận đấu, TT Dũng sau đó tiếp tục bỏ thẻ tình huống Hải Huy (14, TQN) đạp Thanh Tân (4, AG) ở phút 87 và sau đó ở phút 89, Vũ Minh Tuấn (6, TQN) tấn công thô bạo từ phía sau với một cầu thủ AG xứng đáng bị thẻ đỏ, nhưng TT chỉ rút thẻ vàng!

Trọng tài ngoại chỉ làm trận cuối Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên hôm qua, Trưởng ban TT Nguyễn Văn Mùi cho biết ông chỉ mới nghe thông tin sơ bộ trận đấu tại Long Xuyên và cũng chưa thể đưa ra ý kiến nào liên quan đến công tác TT. Nhưng theo ông Mùi, trận này ban TT cũng đã lường trước rất gay go vì AG đang chạy đua trụ hạng còn TQN cũng sẽ đá hết mình để bảo đảm tài trợ mùa tới nên Ban TT đã phân công TT FIFA Phùng Đình Dũng làm nhiệm vụ. Theo ông Mùi, trong tình hình bóng đá VN hiện nay số TT tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì vậy bố trí TT FIFA cho trận này là hợp lý và ông nghĩ TT Dũng không dại dột gì mà thổi “ép” chủ nhà. Ông Mùi cũng thừa nhận TT VN thổi V-League rất khó nên đã đồng thuận với VFF trong việc mời TT ngoại cho một số trận nhạy cảm. Tiếc rằng chỉ mới có 2 trận đấu của Bình Dương gặp Thanh Hóa và Hà Nội T&T là có TT Nhật Bản cũng như sắp tới đây TT ngoại này qua thổi trận cuối ngày 10.8 giữa Hà Nội T&T và Thanh Hóa. T.K

Đồng Nai lấy lại niềm tin Dù khuyết đến 8 vị trí, trong đó có 6 cầu thủ bị bắt do bán độ và 2 cầu thủ ngoại bị thẻ nhưng đội Đồng Nai đã chơi tưng bừng và thắng SHB Đà Nẵng 2-1 chiều qua với 2 bàn thắng do Hải Anh và Nguyễn Rodgers ghi. Bàn gỡ của Đà Nẵng đến từ cú đệm cận thành của Matias. Dù sân Đồng Nai không đông như các trận trước đây, nhưng vẫn có gần 5.000 khán giả đến cổ vũ cho đội bóng. Kết quả các trận khác: Hà Nội T&T thắng HAGL 3-1, QNK Quảng Nam thua Becamex Bình Dương 1-3, Thanh Hóa hòa SLNA 0-0, Hải Phòng hòa ĐTLA 1-1. Xếp hạng sau 22 lượt: 1/ Becamex Bình Dương: 45 điểm, 2/ Hà Nội T&T: 44 điểm, 3/ Thanh Hóa: 37 điểm, 4/ SHB Đà Nẵng: 35 điểm, 5/ SLNA; 32 điểm, 6/ Than Quảng Ninh: 26 điểm, 7/ Đồng Nai: 25 điểm, 8/ QNK Quảng Nam: 22 điểm, 9/ HAGL: 19 điểm, 10/ Hải Phòng: 18 điểm, 11/ ĐTLA: 18 điểm, 12/ HV An Giang: 12 điểm. Q.Huy - L.P - N.M

Nhóm PV thể thao

