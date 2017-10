Trọng tài “chân dài”

Cơ duyên từ giải U.21

Con đường đưa Kim Chi đến với nghiệp trọng tài rất tình cờ. Trước đây cô từng là tuyển thủ bóng đá nữ quốc gia thế hệ đầu tiên, cùng thời với Hiền Lương, Minh Nguyệt, Thúy Nga, Mỹ Oanh, thủ môn Kim Hồng… đá ở vị trí trung vệ, thường được bạn bè gọi là “Chi ướt” để phân biệt với tuyển thủ Đoàn Thị Kim Chi hiện nay (còn gọi là “Chi khô”). Nhưng sự nghiệp cầu thủ của Kim Chi không kéo dài do cô chấn thương nhẹ và cũng muốn trở thành một cô giáo dạy thể thao. Thế là chỉ sau 3 năm chơi bóng, cô gái xinh đẹp có chiều cao 1m69 này rẽ ngang theo học Đại học TDTT Trung ương 2 với mơ ước sẽ mang kiến thức, sự tận tụy, yêu nghề của mình để hướng dẫn cho các học sinh học, chơi thể thao. Trong thời gian đó, Chi có theo học lớp trọng tài, chủ yếu chỉ để nắm bắt kiến thức và trui rèn thêm nghề nghiệp, chứ không có ý định trở thành trọng tài.

Ra trường về Bình Dương công tác, Kim Chi đến với trường Đại học Bình Dương. Cô còn là VĐV điền kinh và nhờ những tố chất sẵn có như chiều cao, sức bật, độ dẻo dai của một VĐV thể thao, Chi đã góp phần mang đến những giờ học thể thao vui nhộn, hào hứng cho sinh viên. Cô có tham gia thêm công việc ở Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương rồi Trung tâm TDTT Bình Dương, tham gia các lớp HLV chuyên về hoạt động thể thao quần chúng như kéo co, chạy việt dã, hướng dẫn bóng đá trẻ cho các lớp U.13 rồi hầu như chiều nào cũng làm trọng tài một số trận, thi đấu một số giải... Nói chung, thời gian của Chi dành cho thể thao chiếm gần hết cuộc sống thường nhật của cô. Ngoài ra, Chi còn đầu tư sang lĩnh vực kinh doanh khi tham gia điều hành sân bóng đá mini cùng với người bạn và mơ ước mở riêng cho mình một số các hoạt động thể thao khác để “lấy ngắn nuôi dài”.



Một động tác dứt khoát của trọng tài Kim Chi - Ảnh: Ngô Nguyễn

Tưởng chừng như Kim Chi an phận với công việc của mình thì cuối năm 2009, giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên tổ chức tại Bình Dương. Sự có mặt của Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi cùng các trọng tài tên tuổi tham gia điều hành giải rất trọn vẹn suốt gần một tháng tại Bình Dương đã thu hút Chi. Thế là trong một dịp tình cờ ngồi với anh Mùi, cô gái 30 tuổi này ngỏ ý muốn được thực hành công việc trọng tài ở các giải lớn hơn, chứ không muốn “nhốt” mình trong các giải phong trào nữa. Sau khi bàn bạc và giao trách nhiệm cho Ủy viên HĐTT Bùi Như Đức kiểm tra sơ bộ kiến thức cũng như quá trình học và chơi thể thao của Kim Chi, HĐTT nhất trí gọi cô vào danh sách tập huấn chuẩn bị cho các giải đấu bóng đá nữ, hạng nhì, hạng ba trong năm 2010. Chỉ trong hơn 10 ngày tham gia khóa học, Chi đã chinh phục được các giảng viên cũng như HĐTT về những kiến thức cơ bản, thực hành tốt phương pháp và thị phạm trên sân, đạt loại “good”. Thế là Chi thành một trong 2 trọng tài mới lần đầu tiên được giao làm nhiệm vụ tại giải vô địch bóng đá nữ. Và vinh dự hơn khi trận đầu tiên của Chi lại là trận thổi chính giữa 2 đội Hà Nội Tràng An 1 và Hà Nội Tràng An 2.

Sẽ luôn cố gắng để vươn lên

Ngay sau trận đầu tiên thổi chính, Chi - giọng vẫn còn run - cho biết: “Mừng quá vì trận đấu diễn biến tốt. Tuy là 2 đội bóng chị em nhưng họ đá rất quyết liệt, đôi lúc tôi cũng rất mệt vì nhiều tình huống phải bám sát, phải chú ý thật kỹ bởi chỉ cần một sai sót nhỏ là sẽ phạm sai lầm ngay. Tuy chưa điều khiển tốt lắm, nhưng tôi vui vì mình làm cũng không đến nỗi nào”. Chi kể lại trước trận đấu khi được phân công làm trọng tài chính, cô toát mồ hôi vì không phải lo ngại về trận đấu hay cảm giác thiếu tự tin mà vì đây là trận đấu có truyền hình trực tiếp trên VTV3 nên cô rất sợ bị soi. Dù vậy Chi đã tự trấn an mình hãy thật bình tĩnh và cố gắng kiểm soát tốt trận đấu.

Ông Nguyễn Trọng Thảo, người phụ trách Phòng Bóng đá nữ, phong trào và futsal của VFF nhận xét: “Kim Chi lần đầu thổi thế là được. Tâm lý nhìn chung tốt, kiến thức về luật vững vàng và phương pháp cũng dứt khoát. Có lẽ Chi từng là tuyển thủ, hiểu được các ngóc ngách trên sân nên ít phạm sai sót. Chi chỉ cần rút kinh nghiệm thêm về cách di chuyển, về các tình huống nhạy cảm để xử lý thận trọng nhưng mạnh mẽ hơn thì chắc chắn tương lai sẽ rộng mở trước cô”. Còn Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi nói: “Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt hơn nữa cho những nhân tố mới có cơ hội phát triển. Chi là một gương mặt nằm trong số đó và tôi hy vọng cô sẽ ngày càng rèn luyện tốt để đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao về chuyên môn và thích nghi tốt với bóng đá VN”. Ông Mùi còn hé mở: nếu Chi làm tốt thì trong 1-2 năm tới VFF có khả năng sẽ đăng ký cô tham gia các khóa học chuyên sâu hơn của AFC, FIFA và biết đâu sẽ được gọi đi làm trọng tài ở các giải quốc tế do AFC tổ chức.

Bản thân Kim Chi cũng cho rằng: “Tôi sẽ học hỏi nhiều hơn ở các đồng nghiệp để vươn lên. Được thổi chính là một niềm vinh dự lớn. Nhưng thử thách còn rất nhiều ở phía trước mà tôi tự hiểu rằng phải phấn đấu thật tốt, tiếp tục tập trung trui rèn để ngày càng tốt hơn. Quan trọng là phải hết sức tự tin và không ngừng bồi bổ kiến thức để không phụ lòng mong đợi của VFF, HĐTT, khán giả cũng như gia đình và bạn bè đã quan tâm đến tôi trong thời gian qua”.

Quang Tuyến