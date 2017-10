Trọng tài FIFA người Singapore điều khiển trận đấu quyết định ngôi vô địch V-League 2016

[VIDEO]: TRỌNG TÀI FIFA BẮT CHÍNH TRẬN QUẢNG NINH - HÀ NỘI T&T

Ông Nguyễn Văn Mùi - trưởng Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam phát biểu: “Xét thấy đây là trận cầu đinh của lượt 25, mang tính chất quan trọng vì có thể quyết định đến ngôi vô địch của mùa giải, hai đội sẽ chơi rất quyết liệt, nên chúng tôi đã mời trọng tài ngoại làm nhiệm vụ ở trận này. Ban trọng tài đã nhờ Liên đoàn bóng đá Singapore giới thiệu và họ đã cử trọng tài Ahmad A’Qashah Bin Ahmad Al’Badowe - tuy còn ít tuổi nhưng đã là trọng tài FIFA. Chúng tôi tin tưởng, trọng tài người Singapore sẽ quán xuyến tốt trận đấu.



Hai trận đấu khác cũng rất quan trọng bởi liên quan đến cuộc đua vô địch của hai CLB Hải Phòng và SHB Đà Nẵng, nhưng vì đối thủ của cả hai đội này, theo đánh giá của chúng tôi là nhẹ ký hơn nên không nhất thiết phải mời trọng tài ngoại (cụ thể Hải Phòng đá trên sân khách gặp đội Long An còn SHB Đà Nẵng gặp HAGL trên sân nhà). Dù là trọng tài nội hay ngoại thì chúng tôi cũng nêu rõ quan điểm là điều khiển trận đấu công tâm, nghiêm khắc, xử lý chính xác các tình huống, cố gắng không để ra sai số quá lớn”.

tin liên quan Đe dọa trọng tài, cầu thủ Trần Chí Công bị treo giò xuyên mùa giải Cầu thủ Trần Chí Công không chỉ bị treo giò đến hết V-League 2016 mà còn phải nghỉ thêm lượt trận đầu tiên của mùa giải sau. Đó là hình thức xử phạt khá nặng của Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) do cựu tuyển thủ quốc gia này đã phạm lỗi nghiêm trọng ở lượt 22.

Cũng theo ông Mùi, đây là trận đấu thứ 5 liên tiếp ở mùa giải năm nay, Ban trọng tài, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và BTC giải đã mời trọng tài ngoại điều. Trước đó, các trận đấu nóng tại V-League 2016 từ vòng 20 đến vòng 23 đã lần lượt được bắt chính bởi trọng tài ngoại người Malaysia, Thái Lan và Nhật Bản.



Tất cả các trọng tài ngoại bắt chính tại V-League thời gian qua đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mới đây nhất ở vòng 24 vừa qua, trong trận FLC Thanh Hóa hòa Than Quảng Ninh 2-2, trọng tài Suprem - người được đánh giá là vua thẻ của bóng đá Thái Lan đã rút ra tới 6 thẻ vàng (2 thẻ cho đội chủ nhà, 4 thẻ cho đội khách) và ngoài ra còn “tặng” thêm cho FLC Thanh Hóa 2 thẻ đỏ.

Ông Mùi cho biết: “Theo báo cáo giám sát trọng tài Lương Thế Tài, trọng tài Thái Lan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

tin liên quan Mất ngôi đầu bảng vì hòa FLC Thanh Hóa, HLV Than Quảng Ninh: ‘Đúng là một trận đấu điên rồ’ Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh của Than Quảng Ninh gục đầu xuống sân rồi khi được đồng đội đỡ dậy, anh này úp áo vào mặt thất thểu rời sân Thanh Hóa. Tất cả diễn biến tâm lý biểu hiện sự ân hận, thất vọng cực độ. HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội T&T đánh giá rằng "việc trận đấu với Than Quảng Ninh vào ngày 11.9, được điều khiển bởi trọng tài ngoại, sẽ góp phần giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, bởi các cầu thủ sẽ chơi tập trung hơn, nhằm tránh những lỗi không cần thiết”.

Nhận định về tầm quan trọng của trận đấu tại sân Cẩm Phả, HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh: “Cuộc đối đầu này mang tính quyết định với cả đôi bên mà nếu hòa thì cả hai đều mất cơ hội vô địch. Thêm một điều nguy hiểm nữa với chính chúng tôi là nếu tính về kết quả đối đầu, Than Quảng Ninh lại có lợi thế bởi họ đã thắng Hà Nội T&T 1-0 ở lượt đi.

Dù đang tạm đứng đầu bảng xếp hạng nhưng cơ hội vô địch của Hà Nội T&T chỉ 50/50 thôi. Hải Phòng lại chắc cơ hội vô địch nhất, phải đến 80% vì hai lượt cuối họ gặp Long An và SLNA (coi như Hải Phòng có toàn quyền tự quyết) còn chúng tôi gặp hai đối thủ quá mạnh là Than Quảng Ninh trên sân khách còn lượt cuối gặp FLC Thanh Hóa. SHB Đà Nẵng, thậm chí phần trăm vô địch còn nhỉnh hơn Hà Nội T&T, họ có đến 60% cơ hội vì sẽ gặp Đồng Tháp và HAGL”.

Hiện tại, Ban trọng tài vẫn đang tính toán để lên danh sách các trợ lý nội sẽ hỗ trợ trọng tài Ahmad A’Qashah Bin Ahmad Al’Badowe ở trận đấu tâm điểm này.

Trợ lý trọng tài Nguyễn Văn Hậu bị đình chỉ làm nhiệm vụ Trong trận đấu giữa Hải Phòng và QNK Quảng Nam tại vòng 24 V-League 2016 ngày 4.9 vừa qua, trọng tài biên Nguyễn Văn Hậu đã có quyết định gây tranh cãi khi căng cờ phủ nhận bàn thắng của Diao vào lưới Hải Phòng vì cho rằng Diao đã việt vị. Tuy nhiên, sau khi mổ băng, Ban trọng tài đã nhận thấy Diao dứt điểm không ở trong tư thế việt vị. Điều này đồng nghĩa với việc trợ lý Nguyễn Văn Hậu đã phạm sai sót nghiêm trọng. Trợ lý này đã bị treo cờ lượt 25, 26 (hết mùa giải).

Nhật Duy