Trọng tài Hà Anh Chiến 'phá nát' trận đấu giữa Thanh Hóa và SLNA

Trận derby miền Trung diễn ra vô cùng hấp dẫn, kịch tính khi cả đôi bên đều chơi rất tận hiến. SLNA đã nỗ lực cùng mình để có được hai bàn thắng trước do công của Baba và Văn Vinh. Sau khi có sự điều chỉnh về nhân sự, FLC Thanh Hóa cũng đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ cú sút của Ngô Hoàng Thịnh - cựu cầu thủ SLNA. Nhưng trọng tài Hà Anh Chiến đã phá nát hoàn toàn một trận đấu đẹp bằng quyết định rất “ngớ ngẩn” ở phút 90.

Trong một pha phản công nhanh, tiền đạo Omar của FLC Thanh Hóa bị phạm lỗi ở ngoài vòng cấm nhưng trọng tài này đã nhìn gà hóa cuốc nên cho FLC Thanh Hóa được hưởng phạt đền.



Theo băng quay chậm (phát lại nhiều lần), thậm chí cú ngã của Omar còn cách khu vực 16m50 đến tận… nửa mét. Cũng chính vì không thể chấp nhận được quyết định rất tệ này mà HLV Ngô Quang Trường của SLNA đã chạy như bay ra sân để thể hiện sự bức xúc. Ông Trường đứng trước mặt trọng tài Chiến, hỏi thẳng: "Tại sao anh lại bắt trắng trợn như thế, chúng tôi không thể chấp nhận được cách xử lý của anh".

Toàn bộ ban huấn luyện SLNA phải vào can ngăn. HLV thủ môn Nguyễn Đức Thắng phải kéo tay rồi đẩy ông Trường ra ngoài sân. Giám đốc điều hành CLB FLC Thanh Hóa, phó ban tổ chức sân Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài cũng phải chạy xuống, đề nghị HLV Trường không phản ứng gay gắt nữa. Trọng tài thứ 4 cũng can ngăn ông Trường. Sự cố xảy ra khá bất ngờ khiến trận đấu bị gián đoạn vài phút. Ông Trường bị truất quyền chỉ đạo, phải lên khán đài ngồi trong sự uất ức. Còn Omar đã gỡ hòa 2-2 cho Thanh Hóa.

Tình huống Đình Hoàng phạm lỗi với Omar từ ngoài vòng cấm - Ảnh cắt ra từ clip Tình huống Đình Hoàng phạm lỗi với Omar từ ngoài vòng cấm - Ảnh cắt ra từ clip

PV báo Thanh Niên đã liên lạc ngay với trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc để thông báo tin này. Ông Ngọc nói: “Tôi đang ở sân Bình Dương nên không nắm được vấn đề. Nhưng tôi sẽ cho kiểm tra lại và đợi báo cáo từ giám sát trận đấu, giám sát trọng tài”. Ông Nguyễn Văn Mùi - trưởng Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam không nghe máy.

Ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA cho biết: “Tôi xem trên sân và cảm thấy khá buồn vì lỗi của trọng tài. Nhưng tôi cũng đã nói với anh em là trọng tài sai thì đã có ban tổ chức xử lý, chúng ta không nên có những hành vi phản ứng thái quá”.

HLV Ngô Quang Trường bị truất quyền chỉ đạo vì tranh cãi với trọng tài - Ảnh: Minh Tú HLV Ngô Quang Trường bị truất quyền chỉ đạo vì tranh cãi với trọng tài - Ảnh: Minh Tú

HLV Ngô Quang Trường chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại với giọng buồn rầu: “Trận đấu hay, kịch tính mà không thể trọn vẹn vì trọng tài. Bóng đá Việt Nam sao có thể phát triển được nếu các đội cứ cố gắng thi đấu còn trọng tài thì chất lượng quá kém như thế này. Chúng tôi và cả đội Thanh Hóa đã đá rất cống hiến, với mục đích không chỉ giành chiến thắng mà muốn khán giả đến sân được vui sướng. Nhưng không ngờ, công sức của chúng tôi đã không được đền đáp một cách xứng đáng.

Tôi không thể ngồi im trong khu kỹ thuật mà phải chạy vào sân vì không thể chịu đựng nổi sự bất bình. Ai cũng thấy rõ, các cầu thủ của tôi đã phạm lỗi nhưng không ở trong vòng cấm mà còn cách một đoạn rất xa. Vậy, trọng tài do dâu mà bắt như vậy? Do tư tưởng hay chỉ do trình độ kém. Bị chia điểm trong những phút cuối cũng là điều đáng tiếc, nhưng tiếc hơn khi bóng đá Việt còn tồn tại những trọng tài như vậy”.

Giám đốc kỹ thuật FLC Thanh Hóa Lê Thụy Hải phát biểu: “Chúng tôi ngồi hơi xa nên không nhìn thật rõ tình huống đó. Nhưng nếu trọng tài sai sẽ bị xử lý.

Về cục diện trận đấu này, tôi cho rằng tỷ số 2-2 cũng phản ánh đúng diễn tiến trên sân. Trận derby miền Trung này không hề căng cứng mà rất cởi mở, không co cụm, không thận trọng, không thăm dò lẫn nhau. Chúng tôi thua hai bàn đầu tiên vì do lỗi cá nhân. Nhưng nhờ bàn thắng rất đẹp của Hoàng Thịnh mà tinh thần cầu thủ được giải tỏa. Giả dụ cú sút đó của Thịnh không thành bàn thì tình hình có thể sẽ rất tệ.

May mắn đã đến với Thanh Hóa dựa trên sự cố gắng tột bực của anh em, SLNA đã lùi về sâu sân nhà để giữ thành quả nhưng bất thành. Tôi không bình luận nhiều về bàn gỡ hòa của họ nhưng nếu trọng tài sai, ban tổ chức và ban trọng tài lại có việc để làm”.

Theo nhận định của chúng tôi, chắc chắn, trọng tài Chiến sẽ bị ban trọng tài xử lý rất nặng do lỗi lầm khó tha thứ ở phút 90 của trận đấu này.

