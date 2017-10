Trọng tài không theo kịp tốc độ phát triển futsal

Áp lực từ lịch thi đấu dày đặc (5 trận/ngày), cộng thêm những quyết định non tay khiến nhiều đội bóng không hài lòng với các quyết định của trọng tài (TT). Đến mức nhiều CĐV do quá bức xúc đã chạy đến trước phòng TT phản đối. “Bóng đá futsal khác sân 11 người bởi luật 6 lỗi. Một tình huống phạt hay không phạt có thể lập tức ảnh hưởng đến trận đấu. Nhiều tình huống TT không theo kịp trận đấu, phạt nhầm người khiến cả hai đội đều ức chế. Anh em cũng hiểu là TT năm nay non tay chứ không phải cố ý thiên vị ai. Nhưng cứ mãi thế này thì không được, đá rất ức chế và làm giảm chất lượng chuyên môn”, một HLV chia sẻ.

Ông Trần Anh Tú dẫn lời tân HLV trưởng tuyển futsal VN Miguel Rodrigo nhận xét TT VN mắc quá nhiều sai lầm, trình độ không tốt và không theo kịp mặt bằng chung của thế giới. Thực tế, dân trong nghề vẫn nói mặt bằng TT không theo kịp bước tiến của futsal. Chúng ta gây tiếng vang ở futsal World Cup, nhưng bài toán chất lượng TT futsal vẫn bị bỏ ngỏ, chưa được quy hoạch rõ ràng. Những năm trước, futsal VN từng có một thế hệ “vàng” TT rất giỏi nghề chuẩn FIFA như Lý Thanh Liêm, Nguyễn Thành Đức, Hoàng Ngọc Hà...

Tuy nhiên, từ khi TT futsal buộc phải chuyên biệt (không được bắt sân 11 người - PV) thì đội ngũ TT tài năng mai một dần, tuyến dưới đôn lên vừa thiếu lại yếu. Ngoài vài lớp dạng “bổ túc văn hóa” thì đến tận lúc này giới TT futsal vẫn chưa có một lớp đào tạo chuyên sâu với các giảng viên quốc tế (AFC, FIFA) giống TT sân 11 người vẫn làm hằng năm. Các giải futsal chủ yếu tập trung ở TP.HCM hay Hà Nội cũng là trở ngại. Để các TT trẻ ở các tỉnh dám chuyên biệt theo futsal là cả vấn đề, bởi muốn theo nghề cũng không có giải. Sai lầm bởi thế cũng thường tập trung ở các TT trung gian này.

Trao đổi cùng Thanh Niên, ông Tú gợi mở ý tưởng Ban TT nên tạo điều kiện để các TT địa phương được rèn luyện thực chiến nhiều hơn và LĐBĐ TP.HCM sẽ hỗ trợ. Phó ban TT VFF Dương Văn Hiền thừa nhận công tác đào tạo TT futsal vẫn còn hạn chế, phần vì futsal mới mạnh 3 - 4 năm nay. “Trước đây thường TT không muốn làm futsal, phải vận động rất dữ nên chưa có lớp chính quy như sân 11 người. Chúng tôi đang cố gắng làm lại danh sách và tăng chất TT futsal để tạo ra sân chơi công bằng, giúp các đội tập trung về chuyên môn. Nếu LĐBĐ TP.HCM bật đèn xanh hỗ trợ các TT tỉnh thì hay quá rồi”, ông Hiền chia sẻ.

