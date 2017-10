 Trọng tài lại làm “nổi sóng”

Vấn nạn trọng tài qua từng vòng đấu dù đã được dư luận góp ý khá nhiều nhưng vẫn không giảm mà trái lại tiếp tục tạo nên nhiều chỉ trích từ các đội bóng lẫn người xem. Mới nhất chính là quả phạt đền đầy tranh cãi trên sân Bình Dương.

Phó ban Tư vấn đạo đức Nguyễn Văn Vinh có mặt trên sân Bình Dương tỏ ra không hài lòng với tiếng còi của trọng tài (TT) Trần Trung Hiếu, đặc biệt là quả phạt đền cho chủ nhà hưởng ở gần cuối trận là không thuyết phục. Ông Vinh nói: “Chúng tôi sẽ đề nghị BTC giải, Ban Trọng tài mổ xẻ thật kỹ tình huống này vì dưới góc quan sát của tôi đó không phải là pha phạm lỗi, mà chỉ là va chạm bình thường, không đủ cơ sở để thổi phạt đền. Tôi không dám khẳng định TT có hay không vấn đề tư tưởng, nhưng rõ ràng thổi một tình huống không rõ ràng như vậy là không thể chấp nhận”.



HLV Vital và BHL đội ĐTLA phản ứng trọng tài vì quả phạt đền - Ảnh: Bạch Dương

Quả phạt đền này được Anh Đức thực hiện thành công và cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng, khi Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã thắng 2-1 xứng đáng bằng lối chơi phản công rất máu lửa và chặt chẽ, đặc biệt đã dẫn trước 2 bàn từ cú sút cực đẹp của Phan Tấn Tài và pha đánh đầu dũng mãnh của Việt Thắng. Nhưng nhiều người chứng kiến cách cầm còi lúng túng của TT Hiếu đều cho rằng quả 11 m đó là nhận định mang tính ban phát của TT. HLV Vital phát biểu trong cuộc họp báo cũng nói thẳng ông sửng sốt vì quả phạt đền như “món quà” này có lợi cho chủ nhà của TT và dĩ nhiên với hành vi phản ứng không hay này, ông thầy người Bồ Đào Nha này đã bị mời lên khán đài.

Xếp hạng sau 7 lượt: 1/ SLNA: 19 điểm, 2/ HAGL: 13 điểm, 3/ Hà Nội T&T: 10 điểm (6 trận), 4/ Vicem Hải Phòng: 10 điểm (6 trận), 5/ SHB Đà Nẵng: 10 điểm (5 trận), 6/ Thanh Hóa: 10 điểm, 7/ Đồng Nai: 10 điểm (6 trận), 8/ ĐTLA: 7 điểm (6 trận), 9/ Vissai Ninh Bình: 6 điểm, 10/ XM Xuân Thành Sài Gòn: 4 điểm (4 trận), 11/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 2 điểm, 12/ Becamex Bình Dương: 1 điểm.

Cũng hệt như nhiều trận thua trước trên sân nhà, Becamex Bình Dương (BD) tiếp tục chưa cho thấy khí thế và sự đổi mới trong lối chơi dù đã có sự trở lại của “công thần” Lê Thụy Hải. Nhiều người hâm mộ tỏ ra bực bội không hiểu vì sao ông Hải sử dụng Mai Xuân Hợp trong vai trò hậu vệ trái luôn thi đấu không an toàn, hay bỏ vị trí dâng cao. Chính điều đó đã phơi bày lỗ hỏng cho tiền vệ phải Phan Tấn Tài của ĐTLA khai thác dẫn đến bàn thắng. Những điều chỉnh sau đó của ông Hải đưa Tăng Tuấn, Anh Đức vào sân cũng không có tác dụng gì, bởi cự ly đội hình không hợp lý, lối chơi không có người dẫn dắt và hàng thủ hay nôn nóng thiếu bọc lót cũng như không tổ chức kèm người và kèm khu vực. Thất bại này khiến BD vẫn giậm chân ở cuối bảng.

An toàn sân Vinh

Dự đoán được sức nóng của trận đấu, hôm qua an ninh sân Vinh đã được thắt chặt hết cỡ. Tại các cửa ngõ dẫn vào “chảo lửa”, ngay từ đầu giờ chiều, lực lượng cảnh sát đã lập các trạm chốt chặn để kiểm soát tình hình. Lượng người đổ về sân Vinh cực đông nhưng trước lực lượng an ninh hùng hậu và làm việc khá hiệu quả nên đã không xảy ra sự cố nào. Một số người dân sống ở khu vực lân cận định mang thang ra cho thuê nhưng lập tức bị ngăn chặn.

Tại các cổng ra vào khán đài, lực lượng cảnh sát, bộ đội được huy động rất đông đúc nên hầu như không có cảnh chen lấn hỗn loạn hay đạp cửa xông vào phía trong. Đặc biệt, bộ phận kiểm soát đã phát hiện một số vé giả được in khá giống với vé thật nhưng không có mã số kiểm soát. Những tấm vé giả này đã bị an ninh thu giữ và cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ. BTC sân đã biết “kiềm chế”, không bán hết công suất 1,8 vạn chỗ ngồi mà chỉ phát hành 1,2 vạn vé. Và trong suốt 90 phút, khán giả SLNA đã cổ vũ đầy đam mê và cuồng nhiệt, dưới sự “bảo trợ” của hơn 100 cảnh sát cơ động.

Không khí trên sân cũng nóng rực không kém trên khán đài. Ngược lại hoàn toàn với sự trở lại khá mờ nhạt của Văn Quyến, SLNA đã chơi đầy máu lửa với Kavil Elroy, khi ghi cả 2 bàn vào lưới Vissai Ninh Bình giúp SLNA thắng 2-0 và tiếp tục duy trì mạch bất bại.

Thanh Niên

>> Vòng 3 V-League 2013: Chuyện về những chiếc ghế

>> V-League 2013: Mới khởi đầu đã lắm vấn đề

>> Vòng 4 V-League 2013: Bình Dương thua trận thứ 4

>> Nhiều đội bóng dè dặt với việc đặt cược ở V-League

>> VFF đề xuất cá cược hợp pháp ở V-League và hạng Nhất