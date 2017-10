Trọng tài nhầm giờ ở giải Hạng nhất

Chuyện hy hữu này đã xảy ra trên sân Cao Lãnh (Đồng Tháp) ở vòng 8 giải hạng nhất giữa chủ nhà gặp Đắk Lắk vào chiều qua.



Trọng tài Phạm Nhật Hồng nhầm giờ tai hại - Ảnh: Dương Thu

Khi hiệp 1 trận đấu bước vào thời điểm 43 phút 53 giây, tỷ số đang là 0-0 và 2 đội thi đấu khá giằng co thì bất ngờ trọng tài (TT) chính Phạm Nhật Hồng (Quảng Ngãi) thổi còi kết thúc hiệp. Trên sân khán giả ngơ ngác, 2 đội đang hăng say thi đấu bỗng “mất hứng” khựng lại, 2 giám sát lập tức chạy xuống sân hội ý và TT bàn chạy ra nhắc nhở TT chính là chưa hết giờ. Biết mình đã sai do nhìn nhầm giờ (theo giải thích sau đó là nhìn đồng hồ điện tử 43 phút 53 giây thành 45 phút 53 giây), TT Hồng kêu 2 đội đang lững thững đi vào trở ngược ra đấu lại. Tình huống bi hài này sau đó tiếp diễn với thêm 3 phút cộng giờ. Đội khách Đắk Lắk đã phàn nàn vì họ đang chơi tốt trở nên ức chế do cách nhầm lẫn khó hiểu của TT. Do vậy khi trở lại thi đấu, đội Đắk Lắk không còn giữ được sự tập trung và để thủng lưới ngay phút bù giờ.

Trong hiệp 2 họ thua thêm hai bàn nữa (chung cuộc thua 0-3) đều do chân sút mới đầu quân cho Đồng Tháp là Victor ghi. Trưởng ban TT Nguyễn Văn Mùi cho biết tuy TT đã sửa sai kịp thời bằng việc cho đá tiếp nhưng rõ ràng việc thổi còi kết thúc sớm khi thời gian hiệp 1 chưa hết cho thấy công tác chuẩn bị cho trận đấu của TT chưa nghiêm túc. Theo ông Mùi, nếu TT có kinh nghiệm phải quan sát TT bàn ra ký hiệu để thống nhất về thời gian kết thúc (cộng giờ hay không), đằng này TT Hồng đã quá chủ quan khi thổi hết giờ vô tình làm giảm sự hưng phấn của cầu thủ đang thi đấu, gây phản ứng không đáng có. Ban TT sẽ xem xét vấn đề này để có hướng xử lý sự nhầm lẫn tai hại này.

Các kết quả khác: Huế hòa Sanna Khánh Hòa BVN 1-1, Hà Nội - Cần Thơ 1-1 và TP.HCM - Tây Ninh 1-1. Hiện Đồng Tháp dẫn đầu với 17 điểm, xếp nhì là Sanna Khánh Hòa BVN 14 điểm và Huế thứ ba với 12 điểm.

Bình Dương và Thanh Hóa vẫn so kè

Cũng trong chiều qua, các trận V-League không xảy ra bất ngờ nào khi Hoàng Anh Gia Lai thắng Than Quảng Ninh 3-2 do Timothy lập hat-trick. Với 3 bàn này, chân sút của đội bóng phố Núi đã vượt qua Hoàng Vũ Samson trong danh sách dẫn đầu giải Vua phá lưới với 13 bàn. Trong khi đó, 2 đội đang cạnh tranh ngôi đầu là Becamex Bình Dương và Thanh Hóa (TH) đều tận dụng ưu thế sân nhà và hơn người để thắng các đội khách Hải Phòng (HP) 2-0 và Đồng Nai (ĐN) 3-0 (Lê Văn Phú của HP và Long Giang của ĐN bị thẻ đỏ). Cú đúp của Abbas giúp BD tiếp tục ngôi đầu bảng với 29 điểm còn các bàn thắng của Lê Quốc Phương (sút chạm Thanh Tuấn của Đồng Nai vào lưới), Lê Văn Tân, Đặng Amaobi (Najtia Ceh đá hỏng quả 11 m) giúp TH có cùng 29 điểm và phần nào đòi lại món nợ thua đậm 0-8 ở lượt đi. Chiều nay diễn ra 3 trận còn lại: SHB Đà Nẵng - QNK Quảng Nam, ĐTLA - SLNA (17 giờ, VTV6) và Hà Nội T&T - H.An Giang (17 giờ 30, VTC3).

Dương Thu - L.P - Q.H - T.K

