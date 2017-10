 Trọng tài nương tay với bạo lực

Trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ đã tỏ ra quá nương tay với nhiều pha va chạm, xô xát giữa cầu thủ 2 đội Hải Phòng và Thanh Hóa khiến trận đấu trên sân Lạch Tray kết thúc nhuốm màu bạo lực.

Trọng tài Đức Vũ không mạnh tay trước những pha bóng thô bạo của cầu thủ hai đội Hải Phòng và Thanh Hóa - Ảnh: Anh Tuấn

Hòa không bàn thắng có nghĩa trận đấu đã mất hay. Nhưng đáng nói hơn là cuộc chiến được mong đợi nhất ở Lạch Tray tại V-League 2014 chiều qua lại xuất hiện khá nhiều pha bóng như đấu võ đài. Trong suốt 90 phút, đã nhiều lần xảy ra va chạm, thậm chí xô xát giữa cầu thủ đôi bên nhưng trọng tài Nguyễn Đức Vũ lại tỏ ra quá “hiền hòa” nên chỉ có 3 lần thẻ vàng được rút ra cho Đức Tuấn của Thanh Hóa (TH), Văn Nam và đội trưởng Minh Châu của Hải Phòng (HP). Là người đọc tuyên thệ trước trận nhưng Minh Châu vẫn thiếu kiềm chế và nóng nảy như thường thấy. Rất nhiều lần anh vào bóng nguy hiểm với Nguyễn Rogerio, Lê Văn Tân. Nhiều tình huống căng thẳng khác nhưng trọng tài Đức Vũ đã không mạnh dạn rút thẻ như pha Văn Phú đá thô bạo với Quốc Phương và Mạc Hồng Quân, hay đỉnh điểm là pha đánh nguội của trung vệ Đinh Tiến Thành của HP với Sunday.

Những sự châm chước đó cho thấy nếu đội ngũ trọng tài không nghiêm khắc còn cầu thủ vẫn chơi bóng bằng cái đầu nóng và thái độ "dữ tợn" thì V-League khó mà hay được!

Thay thế người tiền nhiệm Hoàng Anh Tuấn, HLV người Anh Dylan Kerr (là HLV ngoại thứ 2 ở cấp độ CLB của bóng đá Việt vào thời điểm hiện tại) chưa để lại ấn tượng sâu đậm ở trận đầu “ra mắt” này. Tuy HP đá quyết liệt, máu lửa nhưng lại chưa thực sự hiệu quả. Còn TH trận này chơi không tồi nhưng chủ yếu “làm màu” với khá nhiều tình huống nguy hiểm, chứ cũng không biết biến cơ hội thành bàn thắng.

Hai trận còn lại, SHB Đà Nẵng thắng Đồng Tâm Long An 3-1 do Merlo, Valentic và Bojan ghi. Bàn gỡ của Đồng Tâm Long An do Davis thực hiện. Đội QNK Quảng Nam thắng An Giang 1-0 do Văn Quân thực hiện.

Lan Phương - Đ.Nghi

