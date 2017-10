Trọng tài thổi bậy: 'Con hư tại mẹ'

80% trọng tài thổi “bậy” là do chơi đỏ đen “Tôi cho rằng TT sai nhiều trong mùa giải năm nay rất bình thường vì năm nào họ chả sai. Đã quá lâu rồi VFF không thay đổi, không nhìn thẳng vào sự thật bóng đá VN. Những cái sai của TT chỉ là phần ngọn thôi. Muốn thay đổi cái sai đó phải là những người quản lý của Ban TT, ban tổ chức giải và lãnh đạo liên đoàn. “Tôi cho rằng TT sai nhiều trong mùa giải năm nay rất bình thường vì năm nào họ chả sai. Đã quá lâu rồi VFF không thay đổi, không nhìn thẳng vào sự thật bóng đá VN. Những cái sai của TT chỉ là phần ngọn thôi. Muốn thay đổi cái sai đó phải là những người quản lý của Ban TT, ban tổ chức giải và lãnh đạo liên đoàn. Tôi dám khẳng định nhiều TT thổi bậy hiện nay là do chơi đỏ đen, có đến 80% TT làm nhiệm vụ hiện nay thổi bậy không hoàn toàn do chuyên môn đâu mà là đều xuất phát từ chuyện đánh bài ăn tiền, hễ thua thì không còn đầu óc thổi cho đàng hoàng; tâm lý dao động. Một số TT còn cá độ bóng đá quốc tế. Ngay cả một số giám sát, một số thành viên VFF cũng dính chuyện này, thậm chí có người còn đánh bài và cờ bạc ngoài xã hội. Thời tôi còn làm, TT cũng sai, cũng tiêu cực nhưng cái sai ngày xưa nó không ngớ ngẩn như bây giờ, giờ sai rất nhiều và rất tùy tiện. Chế độ TT hiện nay theo tôi biết là VPF trả rất tốt, tới 8 triệu đồng/trận cho TT chính và 6 triệu đồng/trận cho trợ lý, nghĩa là 1 tháng làm đủ 4 trận thì cũng có khoảng 30 triệu đồng. Thu nhập như thế còn đòi gì nữa mà sao vẫn sai? Tất cả là do sự dung túng, trì trệ, điều hành yếu kém và chưa có sự giáo dục tốt về đạo đức cầm còi của VFF, Ban TT nên làm cho TT chuyên môn kém đi, tiêu cực nhiều hơn và ngày càng tinh vi hơn”. Ông Dương Mạnh Hùng, cựu TT bóng đá VN T.K (ghi)