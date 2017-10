Trọng tài trong vòng vây “hung thần”

VFF lại thiếu kiên quyết Cuộc họp chiều qua của Ban Kỷ luật - bao gồm ông Hải Hường và ông Nguyễn Sỹ Cương, Chánh thanh tra Bộ Nội vụ (một thành viên khác đi vắng), về sự cố xảy ra trên sân Lạch Tray giữa XMHP và Hà Nội T&T kéo dài gần 4 giờ đồng hồ có lẽ đã không quyết liệt bằng cuộc họp ngay sau đó của báo giới với ông Trưởng ban Nguyễn Hải Hường. Sự việc các cầu thủ hai đội triệt hạ nhau bằng những lỗi thô bạo cùng với hình ảnh khán giả Hải Phòng có những hành vi quá khích, chửi rủa TT, ném vật lạ xuống sân và sau trận tiếp tục gây nguy hiểm cho đội khách lẫn đội nhà, tưởng đã rõ như ban ngày và công luận trông chờ một án phạt nghiêm khắc.



Nhưng các phóng viên đã ngã ngửa khi được nghe hình thức kỷ luật rất đáng thất vọng. Bởi mức án là chỉ phạt CLB XMHP 60 triệu đồng, trong đó phạt 35 triệu vì BTC sân đã vi phạm điều 64 quy định kỷ luật do không đảm bảo an ninh an toàn, phạt 25 triệu vì để khán giả lăng mạ TT. Theo giải thích của ông Hường: “Không thể đóng cửa sân mà cũng không thể chuyển XMHP đến sân trung lập bởi trong luật, CLB chỉ bị phạt như vậy nếu khán giả gây thương tích cho cầu thủ, quan chức, TT...”.



Án phạt cùng với toàn bộ những lý giải của ông Hường đã phải nhận sự phản ứng gay gắt của báo chí, bởi đây là sự tái phạm nhiều lần chứ không phải lần đầu mà cứ phạt tiền mãi. Bởi một lần nữa cho thấy VFF đã tiếp tục thể hiện sự thiếu kiên quyết chẳng khác nào dung túng với bạo lực. L.P