Trọng tài Võ Minh Trí bị hành hung

Không phải nghe báo cáo từ ai hết, chính trưởng BTC giải Trần Duy Ly đã chứng kiến màn hành hung trọng tài (TT) Võ Minh Trí của một số CĐV Hải Phòng vào tối 13.5.

Ông Ly nói: “Trong trận đấu, TT Trí đã xử lý rất nghiêm khắc, cứng rắn với tất cả những tình huống phạm lỗi, trong đó có những phạm lỗi của cầu thủ đội Hải Phòng. Nhiều khán giả là cổ động viên của Hải Phòng đã nổi giận, bất mãn vì cho rằng TT Trí đã khiến đội mình thua trận, chưa kể còn bị 2 thẻ đỏ. Nhận thấy tình hình khá căng thẳng nên sau khi kết thúc trận đấu, BTC sân Cao Lãnh đã bố trí bộ phận an ninh đi theo xe chở tổ TT cùng 2 giám sát và tôi”.

Theo tường thuật của ông Ly, xe ô tô cùng đoàn hộ tống rời sân khoảng vài chục km, khi rời khỏi địa phận tỉnh Đồng Tháp, nhận thấy đã yên ổn, không bị nhóm CĐV đuổi theo, tổ an ninh mới quay lại. Lúc khuya (khoảng gần 22 giờ), xe dừng ở ngã ba Trung Lương để ăn cơm và vẫn không có bất trắc xảy ra nên mọi người cứ ngỡ sự an toàn không bị đe dọa nữa. Nhưng bất ngờ, khi anh em đi vệ sinh thì bị nhóm khán giả quá khích kia, có thể do ngẫu nhiên, đi cùng tuyến đường phát hiện ra.



Trọng tài Võ Minh Trí bị cầu thủ Hải Phòng chửi bới, dọa hành hung trên sân - Ảnh: Dương Thu

Ông Ly cho biết: “Nhóm người nhảy từ trên xe xuống, trong đó tôi biết có một số đi từ Hải Phòng vào TP.HCM, xông vào tấn công với thái độ rất hung hãn, cay cú, miệng gào lên: thằng Trí đâu! Tôi và anh em vội vàng can ngăn rất quyết liệt. Tôi vừa lấy tay chặn nhóm người, vừa nói rất to: Các cháu bình tĩnh, không nên đánh TT như vậy. Lúc ấy Trí vẫn ngồi trên xe ô tô và là mục tiêu chính của nhóm CĐV quá khích kia nên dù chúng tôi đã ra sức cấm cản, vẫn có người luồn được lên xe, đánh Trí gây thương tích. Tuy không quá nặng vì khi về đến TP.HCM, Trí bị xây xát song vẫn bình tĩnh, không hoảng loạn. Tôi đã gần như thức trắng đêm vì những gì đã xảy ra”.

Ông Ly nhấn mạnh: “Tôi và các nhân chứng sẽ gửi lên VFF, VPF và Tổng cục TDTT bản tường trình vụ việc. Nhiều khả năng cơ quan công an sẽ vào cuộc bởi đây là sự việc liên quan đến vi phạm pháp luật và cơ quan chức năng sẽ tìm ra đích danh những kẻ hành hung để xử lý thích đáng. Còn riêng một vài cầu thủ có hành động chửi bới, rượt đuổi trọng tài Trí trên sân Cao Lãnh, BTC giải sẽ chuyển hồ sơ sang Ban Kỷ luật để có mức phạt cụ thể sau”.

Trao đổi với Thanh Niên hôm qua, TT Võ Minh Trí cho biết: “Có khoảng gần 20 người trên xe biển số 16 (xe từ Hải Phòng) nhào xuống tìm và chửi bới tôi. Lúc đó tôi nằm núp ở dưới băng ghế sau, nhưng nhóm người này quá hung hăng bao vây chặn đầu chặn đuôi, có người leo vào xe đánh tôi bất chấp sự can ngăn của giám sát Nguyễn Văn Mùi, Đặng Quang Dương và các trợ lý TT khác. Tôi bị đánh sưng mắt, bị đạp vào ngực, bị bóp vào cổ, bị mẻ răng, đầu bị chọi trúng một trái dừa và sáng qua đến khám bác sĩ cho biết bị chấn thương phần mềm. Cũng may các đối tượng quá khích này không dùng hung khí nếu không chắc tôi đã không còn mạng sống. Tôi thiết tha đề nghị cơ quan công an, VFF, VPF và BTC hãy có biện pháp kiên quyết vì tính mạng không riêng tôi mà cả anh em TT vẫn còn bị đe dọa trước những cái xấu này”. (T.K)

Lan Phương

