Trọng tài Võ Minh Trí làm nhiệm vụ ở Chinese Super League?

VFF đăng ký 19 trọng tài và trợ lý đạt đẳng cấp FIFA Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đăng ký danh sách trọng tài FIFA của Việt Năm năm 2013 gồm 5 trọng tài nam và 2 trọng tài nữ. Ngoài ra, còn có 7 trợ lý trọng tài nam và 2 trợ lý trọng tài nữ cũng được đăng ký trong danh sách trợ lý trọng tài FIFA. So với danh sách các trọng tài FIFA năm 2012, bóng đá nam có 2 gương mặt mới được đề cử là trọng tài Nguyễn Đức Vũ và trọng tài Đinh Văn Dũng. 5 trọng tài FIFA nam gồm có 3 gương mặt cũ là: Võ Minh Trí, Võ Quang Vinh và Phùng Đình Dũng. Đáng ngạc nhiên là trọng tài 2 năm liền giành danh hiệu "Còi đồng" là Nguyễn Trọng Thư đã không có tên trong danh sách năm nay, do trọng tài này chủ động rút khỏi danh sách vì chấn thương chưa hoàn toàn bình phục nên khó vượt qua bài kiểm tra thể lực của FIFA. Danh sách đăng ký trọng tài và trợ lý FIFA của Việt Nam I. Bóng đá nam: Trọng tài: 1. Võ Minh Trí (TP.HCM) 2. Phùng Đình Dũng (Hà Nội) 3. Võ Quang Vinh (Khánh Hòa) 4. Nguyễn Đức Vũ (Bình Thuận) 5. Đinh Văn Dũng (Đồng Nai) Trợ lý trọng tài: 1. Nguyễn Ngọc Hà (Hà Nội) 2. Phạm Mạnh Long (Hải Phòng) 3. Nguyễn Hoàng Minh (Đồng Nai) 4. Nguyễn Trường Xuân (Hải Phòng) 5. Nguyễn Anh Toàn (An Giang) 6. Trần Thanh Liêm (Quảng Nam) 7. Châu Đức Thành (Cần Thơ) II. Bóng đá nữ: Trọng tài: 1. Mai Hoàng Trang (TP.HCM) 2. Công Thị Dung (Hà Nội) Trợ lý trọng tài: 1. Kiều Thị Thúy (Hà Nội) 2. Trương Thị Lệ Trinh (Long An) III. Futsal và Bóng đá bãi biển: 1. Trương Quốc Dũng (TP.HCM) 2. Hoàng Đức Hiếu (Hà Nội) 3. Lê Hùng Cường (TP.HCM)